В Улан-Удэ поздравили 90-летнего педагога

Общество, Фото: комитет по образованию администрации Улан-Удэ

Юбиляру вручили благодарственное письмо



В столице Бурятии учителя поздравили с 90-летним юбилеем. Раиса Ивановна Смородникова в сфере образования проработала около 50 лет. В честь 90-го дня рождения ветерану педагогического труда вручили благодарственное письмо комитета по образованию.



Раиса Ивановна при встрече рассказала о своей педагогической работе. Интерес к учительской профессии зародился у Раисы во время урока литературы, когда она была вдохновлена мастерством своего преподавателя. Молодым педагогом она начала свою карьеру в Тункинской школе, а затем в 1965 году переехала в Улан-Удэ и работала учителем русского языка и литературы в школе №51. Благодаря своему опыту и добросовестному отношению к работе Раиса Ивановна была назначена заместителем директора по учебно-воспитательной деятельности и продолжала работать в этой школе более 35 лет.



За свой труд и стремление развить потенциал учеников Раиса Смородникова неоднократно получала поощрения. Наивысшей наградой в её педагогической карьере стали почётные грамоты министерства образования Советского Союза и нагрудный знак «Отличник народного просвещения СССР».



- Раиса Ивановна была умелым педагогом, отлично организовывала образовательный процесс в школе и мудро руководила педагогическим коллективом. Её открытость, коммуникабельность и доброжелательность помогали ей установить правильные отношения со всеми. Она была наставником для молодых специалистов и пользовалась заслуженным уважением коллег, учеников и родителей, - сообщили в пресс-службе комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

