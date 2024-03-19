Задержка связана с работами на железной дороге на севере Бурятии
В связи с проведением работ по реконструкции железнодорожной инфраструктуры на участке Тыя – Гоуджекит в Северо-Байкальском районе Бурятии 25 и 26 марта 2024 года изменяется расписание следования нескольких пассажирских поездов.
Так, для поезда №91 «Северобайкальск – Москва», отправляющегося 26 марта, изменится график следования по участку Тыя – Улькан. Разница в расписании составит от +1 до +14 минут.
Для поезда №92 «Москва – Северобайкальск», отправляющегося 22 марта, изменится график следования по участку Дабан – Северобайкальск. Разница в расписании составит от +2 до +18 минут.
Для поезда №97 «Тында – Кисловодск», отправляющегося 25 марта, изменится график следования по участку Нижнеангарск – Падунские Пороги. Разница в расписании составит от +1 до +29 минут.
Для поезда №98 «Кисловодск – Тында», отправляющегося 21 марта, изменится график следования по участку Гоуджекит – Новая Чара. Разница в расписании составит от +2 до +19 минут.
Для поезда №347 «Северобайкальск – Барнаул», отправляющегося 26 марта, изменится график следования по участку Тыя – Бирея. Разница в расписании составит от +1 до +10 минут.
Для поезда №348 «Барнаул – Северобайкальск», отправляющегося 24 марта, изменится график следования по участку Дабан – Северобайкальск. Разница в расписании составит от +34 до +39 минут, сообщает пресс-служба ВСЖД.
На БАМе изменится расписание некоторых пассажирских поездов
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