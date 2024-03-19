Ушёл из жизни экс-руководитель Буддийской Сангхи Кенсур Хамбо Лама

Кенсур Хамбо Лама Жамьян Шагдаров внёс весомый вклад в возрождение буддизма в республике в постсоветский период



После непродолжительной болезни ушёл из жизни Кенсур Хамбо Лама Жамьян Шагдаров. Об этом сообщили в пресс-службе Буддийской традиционной Сангхи России.



Он родился в 1949 году в селе Усть-Эгита Еравнинского района. Отец был ветераном Великой Отечественной войны. Мать родила шестерых детей, третьим из которых был будущий Пандито Хамбо Лама.



После службы в армии в 1970 году Жамьян Шагдаров отправился на учёбу в Буддийский институт при крупнейшем монастыре Гандантэгчелин в Улан-Баторе (Монголия). Успешно окончил его, после чего два года стажировался в Непале.



Был избран Дид Хамбо Ламой. А с 1992 по 1994 год руководил Буддийской Сангхой России.



После ухода с должности Пандито Хамбо Ламы был учителем для многочисленных последователей.



«Кенсур Хамбо Лама Жамьян Шагдаров внёс весомый вклад в возрождение духовности в республике в постсоветский период. По его ходатайству была выделена земля для строительства Улан-Удэнского дацана на Верхней Берёзовке. Он распространял Учение Будды, обучая молодых лам до последних дней. Большую роль Кенсур Хамбо Лама Жамьян Шагдаров сыграл в деле возрождения родного Эгитуйского дацана и возведения дворца для возвращенной святыни Сандалового Будды: при его активном участии шло строительство храма, а 25 июля 2008 года состоялось открытие Дворца Зандан Жуу. Имя Жамьяна Шагдарова навсегда вписано в историю российского буддизма, его заслуги на посту Пандито Хамбо Ламы будут всегда помнить народ Бурятии и верующие. Примите наши молитвы о его безмятежном пути и пребывании в Тушите», - говорится в соболезновании XXIV Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева.

