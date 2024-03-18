Права детей помогла восстановить прокуратура
Прокурор Советского района Улан-Удэ помог восстановить права детей, в отношении которых отказали в назначении ежемесячного пособия.
«Установлено, что мать двоих детей обратилась в отделение Социального фонда России в республике с заявлением о назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка. В мае 2023 года пенсионный орган отказал в назначении пособия в связи с превышением размера среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума на душу населения. При этом в расчёт дохода была включена сумма удержанных алиментов супруга женщины на содержание ребёнка, воспитывающегося в другой семье», - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Мать обратилась в прокуратуру. После чего прокурор района подал в суд иск о признании незаконными действий по отказу в назначении пособия и возложении обязанности его назначить. Также прокурор потребовал взыскать в пользу улан-удэнки компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей.
Районный суд в удовлетворении иска отказал. Не согласившись этим, прокуратура района обжаловала решение.
Верховный суд Бурятии учёл доводы апелляционного представления и отменил решение районного суда, действия пенсионного органа по отказу в назначении пособия признал незаконными. Верховный суд возложил обязанность назначить пособие, а также взыскал компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей.
Социальный фонд незаконно отказал улан-удэнке в назначении пособия
Общество, Фото:
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