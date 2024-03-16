В Бурятии к середине второго дня президентских выборов проголосовал 51% избирателей





Руководитель республиканского избиркома также добавил, что на избирательных участках сейчас работают 1852 наблюдателя.







Как сообщал «Байкал-Daily», второй день голосования в республике проходит штатно, без нарушений. Избирательные участки открылись в 8:00.



Наблюдатели от Общественной палаты



На участках оживлённо и весело – проходят концерты, ярмарки, викторины. Жители республики проявляют креатив и приходят на избирательные участки в необычных костюмах. Так, студенты колледжа искусств в Улан-Удэ пришли в образе



Избирательные участки будут работать до 20:00.



Как сообщал «Байкал-Daily», второй день голосования в республике проходит штатно, без нарушений. Избирательные участки открылись в 8:00.Наблюдатели от Общественной палаты отметили высокую явку. Так, в Закаменском районе на одном из избирательных участков проголосовало уже 95% избирателей.На участках оживлённо и весело – проходят концерты, ярмарки, викторины. Жители республики проявляют креатив и приходят на избирательные участки в необычных костюмах. Так, студенты колледжа искусств в Улан-Удэ пришли в образе живых статуй и поразили избирательную комиссию.Избирательные участки будут работать до 20:00.

По данным избиркома Бурятии явка 16 марта на 15:00 составила 51,63%.- Голосование в республике проходит активно. По состоянию на 15.00 16 марта у нас проголосовало 51,63% избирателей. Среди районов республики по явке на первое место вырвался Закаменский район - общее количество проголосовавших там составляет 78,69%. Также высокая явка отмечается в Окинском районе - более 75% проголосовавших и в Кижингинском районе - более 71%. Пока низкая явка отмечается в Октябрьском районе Улан-Удэ - она составила 45%. Голосование продолжается до 20.00 сегодня и будет проходить весь день завтра, 17 марта, с 08.00 до 20.00, - рассказал председатель избиркома Бурятии Александр Акчурин.