В Бурятии к середине второго дня президентских выборов проголосовал 51% избирателей

Избирком отчитался о явке на 15:00 второго дня голосования
По данным избиркома Бурятии явка 16 марта на 15:00 составила 51,63%.
- Голосование в республике проходит активно. По состоянию на 15.00 16 марта у нас проголосовало 51,63% избирателей. Среди районов республики по явке на первое место вырвался Закаменский район - общее количество проголосовавших там составляет 78,69%. Также высокая явка отмечается в Окинском районе - более 75% проголосовавших и в Кижингинском районе - более 71%. Пока низкая явка отмечается в Октябрьском районе Улан-Удэ - она составила 45%. Голосование продолжается до 20.00 сегодня и будет проходить весь день завтра, 17 марта, с 08.00 до 20.00, - рассказал председатель избиркома Бурятии Александр Акчурин.
Руководитель республиканского избиркома также добавил, что на избирательных участках сейчас работают 1852 наблюдателя.
Как сообщал «Байкал-Daily», второй день голосования в республике проходит штатно, без нарушений. Избирательные участки открылись в 8:00.
Наблюдатели от Общественной палаты отметили высокую явку.
Так, в Закаменском районе на одном из избирательных участков проголосовало уже 95% избирателей.
На участках оживлённо и весело – проходят концерты, ярмарки, викторины. Жители республики проявляют креатив и приходят на избирательные участки в необычных костюмах. Так, студенты колледжа искусств в Улан-Удэ пришли в образе живых статуй
и поразили избирательную комиссию.
Избирательные участки будут работать до 20:00.
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