Суд оштрафовал улан-удэнца, справившего нужду на дороге

Мужчина признал свою вину
В феврале Советский районный суд Улан-Удэ рассмотрел дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».
Перед судом предстал мужчина, который в ноябре 2023 года на проезжей части справил нужду. Таким образом он выразил неуважение к обществу, нарушил общественный порядок.
- При назначении административного наказания суд учёл характер совершённого административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, то обстоятельство, что вину в совершении правонарушения М. признал, - сообщили в пресс-службе суда.
Мужчине назначили наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей.
Постановление в законную силу не вступило.
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