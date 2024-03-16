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В Бурятии вырос спрос на специалистов по благоустройству

В Бурятии вырос спрос на специалистов по благоустройству
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Зарплаты начинаются от 68 тысяч рублей

Служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала вакансии в отрасли благоустройства и ЖКХ, в преддверии их профессионального праздника, который каждый год отмечают в третье воскресенье марта.

С начала 2024 года российские работодатели разметили более 22,5 тыс. вакансий в ЖКХ-сфере. Спрос на специалистов по благоустройству за год вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На Дальнем Востоке размещено 3% вакансий от общего числа российских предложений.

Так, за первые месяцы года работодатели ДФО разместили почти 750 вакансий в области благоустройства. Это на 30% больше, чем в начале 2023 года. Лидерами по спросу на новый персонал в сфере благоустройства стал Хабаровский край, где было размещено 30% от общего числа дальневосточных предложений в сфере ЖКХ. На втором месте по потребности в специалистах – Бурятия (19%), на третьем – Приморский край (17%)

При этом, наиболее яркую динамику по росту количества вакансий показали республика Бурятия (на 164% больше вакансий, чем в прошлом году), Приморский край (+72%) и Республика Саха (+42%), а также Сахалинская область (+36%). Интересно, что потребность в найме нового персонала в сфере ЖКХ сократилась в Амурской области (падение спроса на 56% в сравнении с прошлым годом), Магаданской области (-50%) и Камчатском крае (-21%).

Наибольшая доля вакансий и новых рабочих мест приходится на сферу благоустройства, уборки территорий и зданий – 36%. На втором месте – сфера ремонта зданий (28%), а на третьем – энергоснабжение (25%). Меньше всего искали сотрудников для ремонта и обслуживания лифтов и слаботочных сетей.

Лидеры по спросу у работодателей в ЖКХ-сфере: повара, бухгалтера электромонтажники, сантехники, инженеры-сметчики, инженеры-электрики, водители, уборщики и грузчики. При этом чаще всего отдают предпочтение кандидатам с опытом в профессии от одного до трёх лет (56% вакансий имеют подобное требование). Но порядка 20% вакансий подходят для соискателей без опыта в ЖКХ-секторе.

За работу в сфере ЖКХ в Бурятии работодатели предлагают зарплату в среднем от 68 966 до 203 721 рублей. Республика вошла в число регионов ДФО с самыми высокими зарплатами в сфере благоустройства. Выше зарплаты только в Магаданской области (161 495 - 228 269 руб.) и Чукотском автономном округе. Меньше всех в ЖКХ-сфере предлагают жителям ЕАО – 51 141 - 60 920 руб. 


вакансии ЖКХ

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