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В Улан-Удэ на всех избирательных участках идёт голосование за объекты проекта «Народный бюджет»

В Улан-Удэ на всех избирательных участках идёт голосование за объекты проекта «Народный бюджет»
Общество,  Фото:пресс-служба мэрии Улан-Удэ
На каждом участке предлагают выбрать из трёх объектов

На всех избирательных участках Улан-Удэ с 15 по 17 марта проходит голосование за объекты проекта «Народный бюджет», инициированного мэром города Игорем Шутенковым ещё в 2020 году.

Именно от выбора горожан напрямую зависит, какие территории будут благоустроены, какие объекты отремонтируют и построят в этом году в вашем микрорайоне.

- «Народный бюджет» - это прямое участие наших жителей в развитии города. Улан-удэнцы сегодня сами решают, что лучше построить или благоустроить. С 2020 года мы уже воплотили 145 проектов по пожеланиям наших горожан. За эти годы 55 тысяч улан-удэнцев участвовали в голосовании по «Народному бюджету». Выражаю огромную благодарность всем горожанам за неравнодушие, желание улучшить наш город и сделать его более комфортным, - сказал мэр Игорь Шутенков.

На каждом участке предлагаются по три объекта: к примеру, отремонтировать тротуар, сделать парковку, благоустроить детскую площадку и т.д. Если избиратель считает, что в его районе в строительный сезон 2024 года нужно сделать что-то другое, он может добавить свой вариант; он также будет учтён при подведении итогов.

выборы администрацияУУ благоустройство

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