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«Чтобы сам встал на ножки»: Маленькому Максиму из Улан-Удэ нужна помощь

«Чтобы сам встал на ножки»: Маленькому Максиму из Улан-Удэ нужна помощь
Общество,  Фото:предоставлено родителями
На продолжение реабилитации мальчику срочно требуется 2 млн рублей

Родители двухлетнего улан-удэнца Максима Виноградова вновь обращаются за помощью к неравнодушным людям. Малышу необходимо пройти полугодовой курс лечения в китайской клинике.

Как сообщал «Байкал-Daily», Максим родился недоношенным, когда мама была на седьмом месяце беременности. Ему диагностировали церебральный паралич со спастической тетраплегией и много сопутствующих заболеваний.

В сентябре прошлого года родители решили пройти лечение в Китае, поскольку в России им предлагали лишь поддерживающую терапию, тогда как в соседнем государстве – лечение стволовыми клетками. С помощью отзывчивых людей удалось собрать 2,5 млн рублей на саму операцию и трёхмесячную реабилитацию.

Сейчас семья находится на послеоперационной реабилитации в городе Шансья. Имеющиеся средства практически исчерпаны. Мама Элеонора объяснила, почему так получилось.

- Дело в том, что примерно через три недели после операции у нас произошла непредвиденная ситуация. Из-за слабого иммунитета у Максима начал прогрессировать как оказалось недолеченный менингоэгцефалит - это диагноз, который был поставлен нам при рождении. Произошедшее и две недели после, были, наверное, самым страшным сном для нас… - вспоминает Элеонора.

Чтобы Максим пришёл в себя и появилась возможность продолжать реабилитацию, клинике оплатили порядка 400 тысяч рублей. Кроме того, в немалые суммы обошлись дорогостоящие лекарства, переезды, проживание и пр.

Самое главное, что сейчас Максим чувствует себя стабильно хорошо, он посещает от пяти до семи занятий в день шесть дней в неделю. Это приносит очень хорошие результаты.

- Максим начал складывать слоги ма-ма, па-па, ба-ба. Начал хорошо пережёвывать пищу, ну не так хорошо, но он старается, он может есть яйцо, рис, мясо, не захлёбывается этим, водой тоже не захлёбывается. Нам сняли тонус, улучшилась моторика, стал работать руками. Он берёт, хватает игрушки, трясёт ими, ему интересно. Стал более внимательным, стал зацикливать своё внимание на каком-то предмете. Немного выровнялись глаза, то есть косоглазие постепенно уходит. За такой короткий период времени я считаю, что это очень хороший результат, - рассказала мама мальчика.


Сейчас Максим проходит последний из оплаченных месяц реабилитации в Китае, но родители хотят остаться здесь и продолжить лечение до августа. Перед возвращением на родину они проанализировали цены на похожую реабилитацию в России.

- Сумма ещё за шесть месяцев лечения в Китае составит 2 500 000 рублей, однако в России, по нашим расчётам, реабилитация с такой же интенсивностью будет стоить столько же, но за два месяца занятий, - поделилась мама мальчика.

 

В случае отъезда из Китая будет потеряно драгоценное время, ведь нужно будет снова искать реабилитационные центры, переезжать…

- Да, мы вынуждены снова просить вашей помощи, так как не хотим упустить шанс на то, чтобы приблизиться к тому, когда наш малыш сам встанет на ножки и пойдёт, сможет жить такой же полноценной жизнью, как и все детки в его возрасте. Мы просим помощи всех тех, кто неравнодушен к нашей истории, кто готов помочь нашему ребёнку стать таким же, как и все детки, и жить счастливо! Как говорится: «С миру по нитке…» - обращаются родные Максима.

Вся информация об истории болезни, ходе лечения, расходах публикуется группе во «ВКонтакте» «Сбор средств на лечение Максима Виноградова».

На сегодня собрано 465 тысяч рублей, не хватает ещё порядка двух миллионов. Важна любая сумма.

Пoмoчь Maкcимy мoжнo пo следующим peквизитaм:

Moбильный бaнк: +7 924 З98 5250
Hoмep кapты Сбербанка: 220220З240692428
Hoмep cчeтa: 40817810109167298257

Пoлyчaтeль: Элeoнopa Oлeгoвнa Bиноградова  
благотворительность дети

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