В Закаменске определились с логотипом 90-летия города

Общество, Фото: администрация Закаменска

Победителем стал уланудэнец



На протяжении января и февраля в Бурятии проходил конкурс на лучший логотип к 90-летию города Закаменск. Принять участие в создании главного символа праздника могли все желающие.



13 февраля были подведены итоги конкурса. Было рассмотрено 38 вариантов логотипа.



- Участники порадовали оригинальными идеями и профессиональным подходом. Присутствовал неограниченный полёт фантазии. Самое главное, все логотипы юбилея отражали самобытность Закамны, современное прочтение её истории, её предназначение, её символы. Было красивое художественное оформление, через представленные варианты логотипов передавалась любовь к малой Родине, - сообщили в администрации Закаменска.



Победителем конкурса стал Батор Базаров из Улан-Удэ. Ему вручается диплом победителя и денежная премия в размере 5 000 рублей. Второе место присуждено Валерии Х. (с. Нижний Саянтуй Тарбагатайский район, республиканский многоуровневый колледж). Она получит диплом и денежную премию в размере 3 000 рублей. Третье место отдано Алтане Д. (г. Закаменск, школа №1). Ей вручат диплом и денежную премию – 2 000 рублей.



Победивший логотип будет и использоваться в символике юбилейных мероприятий в течение года.

