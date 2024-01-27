Прогулки по Улан-Удэ. Январь 2024

Другие подборки – в нашем проекте «История Улан-Удэ в фотографиях»

«Тумэр Морин» — всё. Ушла эпоха (но обещала вернуться). Новый горнолыжный комплекс «Гора Орлиная» открылся на Верхней Берёзовке. Лыжников пока не наблюдается. Селенга так до конца и не замёрзла. И на Степной протоке опять подтаяло. Снос «деревяшек» начался в историческом центре города.- Очередной арт-объект появился на площади Революции. Новый монумент Жигжита Баясхаланова посвящён Великому чайному пути. Очертаниями в упакованном виде слегка напоминал электрочайник без ручки. В собранном виде стал похож на гильотину (можно делать забавные тематические фоточки). Интересно, какое из альтернативных названий приживётся? Помнится, архитекторы Бурятии выступали против установки этого изваяния, считая, что формат новой скульптуры разрушит симфонию площади. Но, как видим, «всё идёт по плану», в рамках утверждённого туристического кода. Как и было обещано, объект блестит, «отражая в себе окружающий город, людей и жизнь, протекающую вокруг». Пожалуй, это первый в нашем городе образец именно современного искусства, - заметил фотограф Сергей Тарасенко.