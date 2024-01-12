12 января

11 января

Популярное

Улан-удэнскому СИЗО подарили 300 книг

Улан-удэнскому СИЗО подарили 300 книг
Общество,  Фото:pixabay.com
Подарок сделали сотрудники ВСГУТУ

Библиотека СИЗО в Улан-Удэ пополнилась книгами. 300 книг – художественной и правовой литературы – подарила администрация ВСГУТУ.

- В следственном изоляторе на постоянной основе работает библиотека для подозреваемых, обвиняемых и осуждённых. Любой из них может воспользоваться своим правом на получение художественной литературы, - рассказали в УФСИН России по Бурятии.

СИЗО книги

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнскому СИЗО подарили 300 книг
Улан-удэнскому СИЗО подарили 300 книг
Общество, 12.01.2024
Подарок сделали сотрудники ВСГУТУ
В Улан-Удэ продолжается Байкальский рождественский фестиваль
В Улан-Удэ продолжается Байкальский рождественский фестиваль
Общество, 12.01.2024
Состоялся концерт «Шедевры вокальной музыки»
В двух сёлах Бурятии борются с наледными водами
В двух сёлах Бурятии борются с наледными водами
Общество, 12.01.2024
На днях здесь ввели режим повышенной готовности
В Бурятии сельчане пожаловались на безобразие
В Бурятии сельчане пожаловались на безобразие
Общество, 12.01.2024
Дорожники поблагодарили неравнодушных сельчан за обращение
Мэр Улан-Удэ: «Отопительный сезон продолжается, расслабляться нельзя»
Мэр Улан-Удэ: «Отопительный сезон продолжается, расслабляться нельзя»
Общество, 12.01.2024
Произошло минимальное показатели по количеству технологических нарушений
В Бурятии лесники ликвидируют 95 свалок
В Бурятии лесники ликвидируют 95 свалок
Общество, 12.01.2024
Накопившийся мусор начнут убирать с приходом тёплых дней
В Бурятии жители района «потеряли» травматолога
В Бурятии жители района «потеряли» травматолога
Общество, 12.01.2024
В Баргузинской ЦРБ приостановили приём врача

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^