Улан-удэнскому СИЗО подарили 300 книг

Подарок сделали сотрудники ВСГУТУ



Библиотека СИЗО в Улан-Удэ пополнилась книгами. 300 книг – художественной и правовой литературы – подарила администрация ВСГУТУ.



- В следственном изоляторе на постоянной основе работает библиотека для подозреваемых, обвиняемых и осуждённых. Любой из них может воспользоваться своим правом на получение художественной литературы, - рассказали в УФСИН России по Бурятии.



