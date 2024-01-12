Подарок сделали сотрудники ВСГУТУ
Библиотека СИЗО в Улан-Удэ пополнилась книгами. 300 книг – художественной и правовой литературы – подарила администрация ВСГУТУ.
- В следственном изоляторе на постоянной основе работает библиотека для подозреваемых, обвиняемых и осуждённых. Любой из них может воспользоваться своим правом на получение художественной литературы, - рассказали в УФСИН России по Бурятии.
Улан-удэнскому СИЗО подарили 300 книг
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Занятия провели участники СВО
Они удобны и просты в использовании
Подарок сделали сотрудники ВСГУТУ
Состоялся концерт «Шедевры вокальной музыки»
На днях здесь ввели режим повышенной готовности
Дорожники поблагодарили неравнодушных сельчан за обращение
Это касается маршрутов №4А и №46А
Юбилей будут отмечать в этом году
Произошло минимальное показатели по количеству технологических нарушений
Они начнутся в 11 утра
Его выследили охотники
С просьбой обратились росгвардейцы
Накопившийся мусор начнут убирать с приходом тёплых дней
Окна поменяли на пластиковые
В Баргузинской ЦРБ приостановили приём врача