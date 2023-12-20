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День открытых дверей прошёл в улан-удэнском СИЗО

День открытых дверей прошёл в улан-удэнском СИЗО
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Осуждённых навестили их близкие

В СИЗО-1 в Улан-Удэ прошёл День открытых дверей для родственников осуждённых отряда по хозяйственному обслуживанию учреждения.

- Для гостей провели экскурсию и рассказали об условиях отбывания наказания. После чего сотрудник воспитательного отдела учреждения Чингиз Доржиев поблагодарил родственников за участие в жизни осуждённых и оказание моральной поддержки своим родным в период отбывания наказания, - рассказали в УФСИН России по Бурятии.

После осуждённые провели время со своими родными. 
СИЗО

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