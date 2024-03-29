Эксперты рассказали, какие специалисты в республике зарабатывают больше всех
В Бурятстате рассказали, как за 12 месяцев – с января 2023-го по январь 2024-го – изменился размер зарплаты в разных отраслях. В целом среднее жалованье в республике за это время увеличилось на 14,5% и достигло 64 041 рубль, заявили в ведомстве.
Больше всего при этом – 111 145 рублей – в начале года зарабатывали добытчики полезных ископаемых. На втором месте – специалисты по транспортировке и хранению (89 782). Далее идут строители (76 694). По 75 122 рубля в среднем платят тем, кто занимается обеспечением электрической энергией, газом и паром и кондиционированием воздуха, по 73 798 – в обрабатывающем производстве и по 70 415 – финансистам и страховщикам.
От 60 163 до 67 710 рублей колеблется заработок в области информации и связи, профессиональной, научной и технической деятельности, а также в государственном управлении, обеспечении военной безопасности и соцобеспечении.
В сфере здравоохранения и соцуслуг жалованье, по данным Бурятстата, составляет 57 830 рублей, административной деятельности – 55 790, водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов – 52 108. Работникам образования предлагают по 49 240 рублей в месяц, в оптовой и розничной торговле и за ремонт авто и мотоциклов – по 48 929, за операции с недвижимым имуществом – по 45 547, в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – по 45 077. А меньше всего за свой труд – 30 426 рублей – получают сотрудники гостиниц и заведений общепита.
Стало известно, кто в Бурятии получает по сто с лишним тысяч в месяц
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Экономика, 26.03.2024
Предпринимателям смогут возместить до 60% стоимости
Экономика, 25.03.2024
В день открытия завод переработал первую партию масла из семян рапса
Экономика, 22.03.2024
Сельхозтоваропроизводители получат субсидии до начала проведения работ
Экономика, 22.03.2024
Алексей Цыденов рассказал об итогах очередной командировки в Москву
Экономика, 21.03.2024
Как правило, жители сами инициируют своё банкротство
Экономика, 20.03.2024
Подобные объекты собираются возводить каждый год
Субсидии получат 560 хозяйств
Он подорожал
Реконструкция обеспечит растущие энергопотребности Бурятии
Экономика, 12.03.2024
Подведены итоги 2023 года
Экономика, 12.03.2024
Указ подписал Алексей Цыденов
Экономика, 11.03.2024
Масленичная неделя завершится в воскресенье
Экономика, 11.03.2024
У соседей дела лучше
Экономика, 07.03.2024
Снизилась и смертность, и рождаемость
Экономика, 06.03.2024
Заявки принимаются до 15 апреля