МегаФон предоставит школам платформу по защите детей в цифровой среде

МегаФон совместно с Минпросвещения РФ и Российским обществом «Знание» запустит пилотный проект по защите детей и подростков от угроз в цифровой среде в российских школах. Это предусмотрено соглашением о сотрудничестве, подписанным сегодня на Петербургском международном экономическом форуме.МегаФон разработал обучающую платформу «Цифровое доверие» в конце 2021 года. Одной задач проекта станет подготовить детей и подростков к возможным угрозам в сети, а родителям и педагогам возможность помочь вовремя распознать проблему и правильно выстроить коммуникацию с ребёнком в сложной ситуации.МегаФон, министерство просвещения РФ и Российское общество «Знание» договорились о совместном тестировании платформы. Российское общество «Знание» также разработало рекомендации по формированию контента платформы и привлекло своих экспертов для раскрытия темы кибербуллинга на её ресурсах. В дальнейшем «Знание» будет размещать материалы платформы на своих онлайн-площадках и продолжит привлекать лекторов к работе в области цифровой безопасности детей и подростков.- Сегодня цифровая среда стала неотъемлемой частью жизни, и дети ориентируются в онлайн-пространстве иногда даже лучше, чем взрослые. Но нашей общей задачей остаётся обеспечение безопасности ребёнка, защита от негативного и опасного контента, а также помощь в поиске в сети действительно интересной, познавательной информации, изучение которой способствовало бы его развитию как личности и гражданина. Соглашение о сотрудничестве, которое мы подписываем сегодня, станет первым серьёзным шагом в этом направлении. Мы очень рады такому сотрудничеству с коллегами, – заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.В рамках пилотного проекта во время летних каникул будут проводиться обучающие лекции в образовательном центре «Сириус». С сентября курс по цифровой безопасности с использованием платформы МегаФона будет пилотироваться в общеобразовательных школах в рамках уроков «Окружающий мир» для учеников 1-4 классов и классного часа для старших классов.- МегаФон – один из лидеров рынка цифровых услуг. Развивая различные сервисы для абонентов, мы видим свою задачу в том, чтобы сделать цифровое пространство безопасным для пользователей, особенно детей и подростков. В прошлом году мы вступили в альянс по защите детей в цифровой среде, и я рад, что вместе с партнёрами быстро перешли к реальным шагам и проектам. Тестирование нашей платформы в школах позволит донести важную информацию до максимального количества детей и дать родителям и педагогам полезный инструмент для взаимодействия с подрастающим поколением, – рассказал генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.В платформе «Цифровое доверие» можно найти обучающие материалы для разной аудитории. Детям информация может доноситься в игровом формате, интерактивный модуль посвящён основам общения в интернете, защите персональных данных. Коммуникацию с подростками может проводить ментор, разъясняющий как можно распознать и бороться с кибербуллингом, не стать жертвой хакеров, как противостоять фишингу и выявить ненадёжный домен.- Сегодняшнее молодое поколение, начиная уже с младших школьников, буквально живёт в цифровой среде. Знания в области цифровой грамотности и безопасности – одни из важнейших, и получать их должны уже самые юные пользователи гаджетов и цифровых сервисов. Совместно с партнёрами проекта мы планируем охватить всю аудиторию школьников разных возрастов, а на ресурсах «Знания» материалы будут доступны всем желающим во всех уголках страны, – отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.Отдельный блок для родителей и педагогов может помочь лучше понять поведение детей в интернете – например, может определить, что ребёнок подвергается буллингу и может помочь ему справиться с проблемой. Контент, созданный с участием специалистов, в том числе психологов и экспертов в области кибербезопасности, может помочь научить близких и педагогов выстроить доверительный диалог с ребёнком, распознать и решить проблему.