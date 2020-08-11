Рынок зелёного финансирования в России составит 3 трлн рублей

Сбербанк принял участие в круглом столе «Зелёное развитие в России: время действовать!»



По оценкам Сбербанка, объём рынка зелёного финансирования до конца 2023 года в России составит около 3 трлн рублей. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, выступая на круглом столе «Зелёное развитие в России: время действовать!».



- Мы выделяем на рынке зелёного финансирования три составные части. Первое — это промышленная экология. Мы оцениваем, что объём этого направления до конца 2023 года составит 1,6–1,8 трлн рублей. Второе направление — это проекты городской инфраструктуры: управление твёрдыми коммунальными отходами, хорошая вода для городов и т.д. Инвестиции в это направление мы оцениваем в 0,8–1 трлн рублей за тот же период. И третье направление — это корпоративные ESG-инвестиции, когда предприятия сами улучшают свой вклад в экологию, снижают углеродный след и т.д. Это ещё около 500 млрд рублей. Таким образом, объём всего рынка зелёного финансирования составляет примерно 3 трлн рублей до 2023 года включительно. Это много! – отметил первый зампредседателя правления Сбербанка.



При разработке мер, которые позволят обеспечить достаточное финансирование этих направлений, Александр Ведяхин призвал отдавать приоритет инструментам с максимальным мультипликатором, в первую очередь — субсидированию процентной ставки по зелёным кредитам. Кроме того, по его мнению, эффективной стимулирующей мерой было бы снижение риск-весов по зелёным кредитам со стороны Центробанка. За счёт того, что затраты на капитал в этом случае будут снижаться, банки смогут давать дополнительный дисконт. Наконец, необходима методология, позволяющая определять кредиты как зелёные, и кто-то должен быть наделён правом такого определения, добавил Александр Ведяхин. «Это самые быстрые и понятные инструменты», — заметил он, также указав на важность развития рынка зелёных облигаций.



Круглый стол был организован Московской биржей и минэкономразвития России. В мероприятии также приняли участие представители Банка России, Московской биржи, ВЭБ.РФ, Газпромбанка, Росбанка, РЖД, «Газпром нефти» и «Норильского никеля».



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