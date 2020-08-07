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В Бурятии закрыли кафе, где игнорировали борьбу с коронавирусом

В Бурятии закрыли кафе, где игнорировали борьбу с коронавирусом
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Посетители даже не могли помыть руки

Судебные приставы приостановили на 30 суток работу кафе в Бичуре, нарушавшее антиковидные правила. Сотрудники Роспотребнадзора выявили в кафе ряд нарушений, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

В закрытых помещениях кафе отсутствовали устройства для обеззараживания воздуха. Для посетителей не были созданы условия для мытья рук и их обработки кожными антисептиками. Из-за отсутствия моечных раковин не обеспечивалось качественное мытьё и дезинфекция кухонной посуды.

Кроме того владелец кафе не обеспечил персонал пятидневным запасом масок и перчаток. Также они работали без соответствующего гигиенического обучения.

Районный суд признал индивидуального предпринимателя виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, и постановил деятельность кафе приостановить на 30 суток.

На сегодняшний день кафе закрыто, а собственник предупрежден об административной и уголовной ответственности на случай несанкционированного возобновления деятельности.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Улан-Удэ приостановили деятельность гриль-бара «Шашлыкофф» на улице Терешковой.
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