Посетители даже не могли помыть руки
Судебные приставы приостановили на 30 суток работу кафе в Бичуре, нарушавшее антиковидные правила. Сотрудники Роспотребнадзора выявили в кафе ряд нарушений, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
В закрытых помещениях кафе отсутствовали устройства для обеззараживания воздуха. Для посетителей не были созданы условия для мытья рук и их обработки кожными антисептиками. Из-за отсутствия моечных раковин не обеспечивалось качественное мытьё и дезинфекция кухонной посуды.
Кроме того владелец кафе не обеспечил персонал пятидневным запасом масок и перчаток. Также они работали без соответствующего гигиенического обучения.
Районный суд признал индивидуального предпринимателя виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, и постановил деятельность кафе приостановить на 30 суток.
На сегодняшний день кафе закрыто, а собственник предупрежден об административной и уголовной ответственности на случай несанкционированного возобновления деятельности.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Улан-Удэ приостановили деятельность гриль-бара «Шашлыкофф» на улице Терешковой.
В Бурятии закрыли кафе, где игнорировали борьбу с коронавирусом
Бизнес, Фото:
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