В гриль-баре «Шашлыкофф» не соблюдали антиковидные требования
В Улан-Удэ приостановили деятельность гриль-бара «Шашлыкофф» (ООО «Верба») на улице Терешковой. Причиной стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований на фоне борьбы с COVID-19, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
- Персонал не представил медицинские справки об отсутствии контакта с больным. Выявлено непрохождение обязательного медицинского осмотра, - перечислили в ведомстве.
31 июля Октябрьский районный суд Улан-Удэ признал ООО «Верба» виновным в совершении административного правонарушения, наложив наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Улан-Удэ выявили рестораны, где, несмотря на запрет на массовые мероприятия, проводили свадебные банкеты.
В Улан-Удэ прикрыли гриль-бар «Шашлыкофф»
Бизнес, Фото:
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