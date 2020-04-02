Алексей Цыденов рассказал о помощи бизнесу из-за коронавируса

Среди мер – отсрочка по выплате налогов, долга и процентов по кредиту
Сегодня в 11 часов глава Бурятии Алексей Цыденов вышел в прямой эфир в соцсетях. Он рассказал о ситуации с пандемией коронавируса, о поддержке малого и среднего бизнеса и в целом поддержки экономики в республики.
Глава заявил, что основные работодатели республики, такие как РЖД, Тугнуйский разрез, ЛВРЗ, авиазавод, ТГК-14 и другие - сохраняют рабочие места и заработную плату. Бюджетная сфера – муниципальные служащие, врачи, учителя, мировые судьи, воспитатели и т.д, - также обеспечены работой и финансированием.
- У основной части населения стабильная ситуация. Вопрос остаётся по сфере обслуживания – транспорт, салоны, кафе, торговля. Поскольку у основных работодателей с работой все хорошо, значит и в сфере обслуживания перспективы достаточно устойчивые, но тем не менее, президент решил поддержать тех, кто в зоне риска, - рассказал Алексей Цыденов.
Глава Бурятии объяснил, что существуют меры поддержки для малого и среднего бизнеса и меры поддержки для людей.
Так, в зону риска входят 22 отрасли в рамках малого и среднего предпринимательства: авиаперевозки и автоперевозки, культура, досуг и развлечения, физкультура и спорт, турфирмы, гостиничный бизнес, общественное питание, дополнительное образование, организация конференций и выставок, бытовые услуги, ремонт, стирка, химчистка и салоны красоты.
- По бизнесу, первое – это отсрочка по выплате налогов на 6 месяцев, это касается всех налогов, за исключением НДС. Налоговая служба в этом направлении работает. Это не освобождение от налогов, это перенос выплаты. Но все понимают, что если через 6 месяцев отсроченные налоги выставить, то люди не заплатят, либо обанкротятся. Поэтому сейчас правительство ищет решение, будет реструктуризация либо налоговые каникулы, с этим определятся в дальнейшем. Также есть решение о пролонгации кредитов на 6 месяцев без ухудшения кредитной истории – перенос выплаты основного долга и процентов - объяснил Алексей Цыденов.
Глава Бурятии рассказал и о поддержке физических лиц, так, президентом объявлено, что, если у человека на 30 процентов упал единовременный доход, то он имеет право на отсрочку выплаты потребительских или ипотечных кредитов на 6 месяцев.
Также выплату в размере 5 тысяч рублей семьи с материнским капиталом, имеющие детей до трёх лет включительно, начнут получать с 15 апреля. Заявление на ежемесячную выплату можно будет подать через электронные сервисы Пенсионного фонда и Единый портал госуслуг. 5 тысяч рублей в апреле, мае и июне получат все, кто имеет право на материнский капитал, начиная с 2007 года.
Также Алексей Цыденов рассказал, что все пособия жители будут получать еще 6 месяцев без предоставления документов и справок.
- По больничным листам – выплата по ним зависит от стажа работы и среднего уровня заработной платы. В соответствии с поручением президента выплата теперь не может быть ниже уровня МРОТ – это порядка 14 тысяч в Бурятии. Пособие по безработице выросло – максимальный размер пособия в размере МРОТа, - рассказал Алексей Цыденов.
Руководитель налоговой службы Бурятии Марина Ли сообщила, что до 1 мая приостановлены все выездные налоговые проверки, а новые назначаться пока не будут. С 25 марта по 1 мая приостановлены меры взыскания для субъектов малого и среднего бизнеса, для налогоплательщиков, относящимся к отраслям туризма, спорта, искусства, и других отраслей, оказавшихся в зоне риска. Кроме того, с 16 марта по 1 мая служба не подает заявления о банкротстве.
Также она сообщила, что срок предоставления бухгалтерской налоговой отчётности переносится с 30 марта на 6 апреля для тех, на кого распространяются нерабочие дни. Для малого и среднего бизнеса переносится срок уплаты налогов, кроме НДС и НДФЛ на 6 месяцев, для других представителей бизнеса – на 3 месяца.
Алексей Цыденов отметил, что в перечень отраслей, попавших в зону риска, не вошёл строительный бизнес, ЖКХ и другие. Он рассказал, что эти сферы будут мониториться вручную.
- Мы смотрим, по строительному бизнесу – школы, детсады и дороги делаются, следим за коммерческим строительством, будем вырабатывать меры поддержки. Пока не видно, что резко что-то встало, - сказал он.
Также Алексей Цыденов рассказал, что решение о поддержке водителей общественного транспорта будет обсуждаться отдельно. «По маршрутчикам будет собираться, меры поддержки будут вырабатываться республиканские», уточнил он.
Управляющий Бурятским отделением Сбербанка Антон Соколов сообщил, что банк действует по двум направлениям – решение по отсрочке основного долга и процентов на 6 месяцев для тех, кто попал в перечень пострадавших, принимается автоматически. Но за отсрочкой обращаются и представители других отраслей, банк в это случае рассматривает заявки индивидуально.
Физические лица могут предоставить в банк либо медицинскую справку о карантине или заражении, либо подтверждение о снижении дохода или увольнении.
Антон Соколов рассказал, что банк ждет постановление правительства о субсидировании процентной ставки, тогда банк может запустить в промышленную эксплуатацию выдачу кредита по 0%. В банке уже проведена первая тестовая выдача такого кредита. Малому и среднему бизнесу такой кредит будут выдавать автоматически и без посещения банка.
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