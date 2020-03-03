Вопиющие факты махинаций с приборами учёта выявляются сотрудниками Россети Сибирь в посёлке Светлый Улан-Удэ
Энергетики обеспокоены тем, что жителей этого поселка все чаще «ловят» на махинациях со счетчиками. Для тех, кто хочет прекратить мошенничество с электричеством, энергетики готовы провести «амнистию», сообщает пресс-служба Россети Сибирь.
Недавно специалисты Россети Сибирь в Бурятии с помощью мобильного комплекса для удалённого опроса счётчиков выявили очередное вмешательство в работу прибора учёта со стороны одного из жителей посёлка Светлый. Стало понятно, что он пользовался так называемым «заряженым» прибором учёта (то есть с помощью пульта счётчик электроэнергии включался и выключался по желанию владельца). Энергетики, обнаружив этот вопиющий факт, демонтировали прибор учёта и направили его на независимую экспертизу, которая и подтвердила вмешательство в работу. В результате был оставлен акт безучётного потребления электроэнергии на сумму более 30 тысяч рублей и подано заявление в полицию.
И этот факт для Светлого далеко не единственный. Складывается впечатление, что поселок становится негласным лидером по махинациям с электроэнергией в Улан-Удэ. И ведь живут там далеко не бедные люди. По всем выявленным фактам филиалом поданы соответствующие заявления в полицию для привлечения к ответственности недобросовестных потребителей.
Для тех же, кто готов вернуться к «честной» жизни в Улан-Удэ запущена программа «амнистии». Если нарушители обратятся в городской РЭС и добровольно откажутся от «заряженных» приборов, энергетики готовы отказаться от выставления гигантских штрафов и подачи заявлений в правоохранительные органы.
В Бурятии посёлок Светлый попал в чёрный список
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