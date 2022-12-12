В Улан-Удэ простаивали трамваи

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Произошла техническая неисправность



В воскресенье, 11 декабря, почти час простаивали трамваи.



В 16:27 из-за технической неисправности трамвая, следующего по маршруту №2, было остановлено движение трамваев №1, № 7 с остановки ЛВРЗ в сторону «Нового моста».



В 17:25 движение трамваев восстановлено, сообщается в оперативной сводке по городу.

