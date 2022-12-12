Произошла техническая неисправность
В воскресенье, 11 декабря, почти час простаивали трамваи.
В 16:27 из-за технической неисправности трамвая, следующего по маршруту №2, было остановлено движение трамваев №1, № 7 с остановки ЛВРЗ в сторону «Нового моста».
В 17:25 движение трамваев восстановлено, сообщается в оперативной сводке по городу.
В Улан-Удэ простаивали трамваи
Происшествия, Фото:
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