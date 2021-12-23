В Улан-Удэ прогнозируют, что ТЭЦ-1 вернётся в прежний режим в субботу

На время ремонта температура в квартирах будет ниже норматива
На Улан-Удэнской ТЭЦ-1 запущен в работу резервный котел №3. Через два-три часа он начнёт выдавать тепло, сообщил зампред правительства Бурятии, руководитель оперштаба по ликвидации ЧС Евгений Луковников. Он проконтролировал ход восстановительных работ на ТЭЦ-1, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Восстановительные работы планируется провести, согласно графику, в течение трёх дней. По оценкам специалистов, в прежний режим работы ТЭЦ-1 войдёт в субботу, 25 декабря.
- Во время ремонтных работ функционирования трёх из шести котлов будет достаточно для сохранения теплоснабжения в домах горожан. Однако температура в квартирах будет ниже норматива на время ремонта. Подача горячей воды в зоне ТЭЦ-1 приостановлена для перевода мощностей на поддержку тепла в жилых помещениях, - сообщили в правительстве Бурятии.
Так как температура в квартирах будет ниже норматива, нуждающиеся могут обратиться за теплоприборами в администрацию Улан-Удэ. Для этого нужно позвонить по номерам «горячей линии» 21-36-65, 21-29-72.
- На данный час проведено техническое совещание, определён метод восстановления повреждённого участка, где произошло короткое замыкание и пожар кабельных линий. Определились с причиной. На данный момент будем проходить так называемыми перемычками, то есть это новый кабель, новая муфта, полностью новое оснащение, и будем котлы подключать. На данную минуту третий котёл запущен, который был резервный, и буквально через два-три часа он будет выдавать тепло, будет запущен в схему. С 12:44 котёл №2 был включён в параллельную работу. Сейчас в работе первый, второй и пятый котлы, - сообщил Евгений Луковников.
До устранения аварии в оперативном штабе, развёрнутом на ТЭЦ-1, от правительства республики продолжает работу первый заместитель министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Алексей Назимов.
- Сгорела седьмая ячейка, как докладывают руководители ТЭЦ-1, она только в этом году была заменена на новую. И та претензия о том, что мы не меняем оборудование, здесь сложно предъявить данную претензию, потому что она только в сентябре запустилась в работу. Поэтому будем разбираться, или это поставщики, или монтаж, или есть ещё какие-то проблемы или причины, которые создали данную ситуацию. Половина котлов вышла из строя, резервный котел уже задействован. Жители, в домах которых было слита вода в батареях, обеспечены электрическими приборами, обогревателями. Порядка тысячи приборов по всем магазинам сегодня с утра были зарезервированы, город их забирает и развозит для тех, кому это необходимо бесплатно. По электросетям мы контролируем ситуацию. По докладу МРСК Сибири, действительно, нагрузка в электросетях растёт. Она пока не предельная, но есть определённые цифры, при которых может возникнуть ситуация, что мы будем давать ограничения. Но будем смотреть, где это и как. Я думаю, что жилые помещения будут в первую очередь, социальные, мы можем прикрыть и понизить температуру в этих зданиях, а жильё будет обеспечиваться – готовятся пункты временного размещения. Особое внимание на электроэнергию - ситуацию мы отслеживаем, чтобы не было отключения электричества. Если какие-то переключения будут происходит, чтобы это были кратковременные периоды, не больше 20-30 минут, - подчеркнул зампред правительства Бурятии.
К данному времени определены первые два пункта временного размещения: гостиница «Донай» и гостиница «Крона» - 800 мест. Об этом сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
- Плюс, наши предприниматели, владельцы гостиниц, предлагают свою помощь безвозмездно для расселения и питания наших жителей. Большое спасибо им за это. В случае наступления критических ситуаций у нас и волонтёры будут оказывать помощь для переезда жителей, но надеемся, что до этого не дойдёт. Тем не менее, при понижении температуры мы готовы нуждающимся выдавать теплопушки, сейчас готовим наборы. Кроме гостиниц, в самом крайнем случае мы будем размещать людей в таких помещениях, в средствах немассового размещения, таких как спортивные залы, общежития и т.д. Но, надеемся, что до этого не дойдет, - сказал Игорь Шутенков.
Сегодня ночью на ТЭЦ-1 произошёл пожар, после чего были отключены несколько котлов (всего их на станции семь). В квартирах горожан заметно похолодало. Почти 800 многоквартирных домов находится в режиме сниженных параметров отопления; полностью отключенных от тепла домов нет. В Улан-Удэ введён режим ЧС республиканского уровня.
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