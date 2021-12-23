В Улан-Удэ рассказали, как тушили пожар на ТЭЦ-1





Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня ночью на улан-удэнской ТЭЦ-1 произошёл пожар. После возгорания электрической проводки была остановлена работа четырёх котлов. В квартирах горожан заметно похолодало, сотни домов остались без горячей воды. В городе введён режим ЧС республиканского уровня.В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии рассказали подробности ночного происшествия. Сообщение о задымлении в турбинном цехе главного корпуса ТЭЦ-1 на центральный пункт пожарной связи поступило в 3 часа 32 минуты. Через семь минут первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова.- Благодаря оперативным и профессиональным действиям личного состава удалось в кратчайшие сроки локализовать, а в дальнейшем ликвидировать пожар на важнейшем объекте жизнеобеспечения города Улан-Удэ. Пострадавших и травмированных среди персонала и личного состава подразделений нет, - сообщил начальник Главного управления МЧС России по Бурятии Александр Марков.Проводятся работы по восстановлению работоспособности объекта.