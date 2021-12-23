В Улан-Удэ рассказали, как тушили пожар на ТЭЦ-1

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня ночью на улан-удэнской ТЭЦ-1 произошёл пожар. После возгорания электрической проводки была остановлена работа четырёх котлов. В квартирах горожан заметно похолодало, сотни домов остались без горячей воды. В городе введён режим ЧС республиканского уровня.
В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии рассказали подробности ночного происшествия. Сообщение о задымлении в турбинном цехе главного корпуса ТЭЦ-1 на центральный пункт пожарной связи поступило в 3 часа 32 минуты. Через семь минут первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова.
- Благодаря оперативным и профессиональным действиям личного состава удалось в кратчайшие сроки локализовать, а в дальнейшем ликвидировать пожар на важнейшем объекте жизнеобеспечения города Улан-Удэ. Пострадавших и травмированных среди персонала и личного состава подразделений нет, - сообщил начальник Главного управления МЧС России по Бурятии Александр Марков.
Проводятся работы по восстановлению работоспособности объекта.
Утром зампред правительства Бурятии Евгений Луковников подтвердил журналистам информацию о том, что пожарным не сразу удалось попасть на территорию ТЭЦ-1.
В свою очередь, в правительстве Бурятии прокомментировали, что персонал ТЭЦ-1 действовал «строго согласно установленным регламентам и инструкциям».
- Для работы пожарных нарядов во время ликвидации аварийных ситуаций в целях обеспечения безопасности спасателей необходимо предварительно обесточить работающие электроустановки, и только после этого осуществляется допуск на место устранения возгорания. С этим и было связано ожидание наряда пожарных у ТЭЦ-1, которые затем оперативно проследовали к месту возгорания и быстро его ликвидировали, - сообщили в правительстве Бурятии.
Сейчас аварийно-восстановительные работы продолжаются. На ТЭЦ-1 будет привезено порядка тысячи тонн мазута для розжига котлов и поддержания их до того, как будет подан уголь. О ходе ликвидации ЧС зампред правительства Евгений Луковников доложил МЧС России.
Читайте также:
В Улан-Удэ из-за аварии на ТЭЦ-1 введён режим ЧС
Глава Бурятии обратился к улан-удэнцам из-за аварии на ТЭЦ-1
Мэр Улан-Удэ: «Просим родителей оставаться дома»
В Улан-Удэ рассказали о ходе восстановительных работ на ТЭЦ-1
В Улан-Удэ из-за аварии на ТЭЦ-1 открыли «горячую линию»
Из-за аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ готовят пункты временного размещения
Зампред правительства Бурятии: «Пожарные не сразу попали на ТЭЦ-1»
Авария на ТЭЦ-1 затронула все три района Улан-Удэ
От аварии на ТЭЦ-1 пострадал почти весь Железнодорожный район Улан-Удэ
Часть домов в Улан-Удэ осталась без тепла, горячей воды и света
Глава Бурятии прервёт командировку в Сирию из-за аварии на ТЭЦ-1
Одна больница в Улан-Удэ приостановила приём пациентов
На ТЭЦ-1 выехала прокурор Бурятии
В Улан-Удэ из-за аварии на ТЭЦ-1 возбудили уголовное дело
К улан-удэнцам обратились из-за выросшей нагрузки на электросети
Улан-удэнцы могут переждать устранение ЧС в специальных пунктах
В Советском районе Улан-Удэ без горячей воды остались 193 дома
В Улан-Удэ аварии на ТЭЦ-1 посвятили стихотворение
Улан-удэнцам выдадут тепловые приборы
Власти Бурятии отчитались МЧС России об устранении аварии на ТЭЦ-1