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В Улан-Удэ рассказали, как тушили пожар на ТЭЦ-1

В Улан-Удэ рассказали, как тушили пожар на ТЭЦ-1
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожарные приехали на улан-удэнскую ТЭЦ через семь минут после сигнала

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня ночью на улан-удэнской ТЭЦ-1 произошёл пожар. После возгорания электрической проводки была остановлена работа четырёх котлов. В квартирах горожан заметно похолодало, сотни домов остались без горячей воды. В городе введён режим ЧС республиканского уровня.

В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии рассказали подробности ночного происшествия. Сообщение о задымлении в турбинном цехе главного корпуса ТЭЦ-1 на центральный пункт пожарной связи поступило в 3 часа 32 минуты. Через семь минут первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова.

- Благодаря оперативным и профессиональным действиям личного состава удалось в кратчайшие сроки локализовать, а в дальнейшем ликвидировать пожар на важнейшем объекте жизнеобеспечения города Улан-Удэ. Пострадавших и травмированных среди персонала и личного состава подразделений нет, - сообщил начальник Главного управления МЧС России по Бурятии Александр Марков.

Проводятся работы по восстановлению работоспособности объекта.



Утром зампред правительства Бурятии Евгений Луковников подтвердил журналистам информацию о том, что пожарным не сразу удалось попасть на территорию ТЭЦ-1.

В свою очередь, в правительстве Бурятии прокомментировали, что персонал ТЭЦ-1 действовал «строго согласно установленным регламентам и инструкциям».

- Для работы пожарных нарядов во время ликвидации аварийных ситуаций в целях обеспечения безопасности спасателей необходимо предварительно обесточить работающие электроустановки, и только после этого осуществляется допуск на место устранения возгорания. С этим и было связано ожидание наряда пожарных у ТЭЦ-1, которые затем оперативно проследовали к месту возгорания и быстро его ликвидировали, - сообщили в правительстве Бурятии.

Сейчас аварийно-восстановительные работы продолжаются. На ТЭЦ-1 будет привезено порядка тысячи тонн мазута для розжига котлов и поддержания их до того, как будет подан уголь. О ходе ликвидации ЧС зампред правительства Евгений Луковников доложил МЧС России.

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