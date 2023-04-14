В Бурятии устроили свалку из мёртвых коров









В Бичурском районе Бурятии образовалась стихийная свалка из коровьих трупов. Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии, павших животных вместе с их шкурами, головами и копытами обнаружили на полигоне твёрдых бытовых отходов в селе Бичура.Специалисты побывали на месте. Вместе с сотрудниками государственной ветеринарной службы и районной администрации им удалось установить владельца скота – это сделали по номерам бирок на мёртвых коровах. Выяснилось, что туши вместе с мусором вывез на полигон местный индивидуальный предприниматель.Фермеру уже объявили предостережение о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства и потребовали уничтожить отходы. Их сожгли в понедельник, 10 апреля, отметили в ведомстве.