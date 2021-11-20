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Фотоархив: Улан-Удэ 2014. Часть 5

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Фотограф Сергей Тарасенко представляет заключительную часть фотоподборки о городе семилетней давности

«Байкал-Dailу» продолжает фотопроект, позволяющий окунуться в прошлое столицы Бурятии. Представляем вам пятую, завершающую часть подборки за 2014 год.

На снимках фотокорреспондента Сергея Тарасенко: дождливый День города, мега-торт с городскими достопримечательностями на «Празднике хлеба», Забайкальский народный хор «Семейские янтари», реконструкция мемориала Победы, перенос Вечного огня и освящение Поклонного креста на месте разрушенной в 1930-е годы Верхнеудинской Спасской церкви.

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