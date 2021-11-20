Фотоархив: Улан-Удэ 2014. Часть 5

«Байкал-Dailу» продолжает фотопроект, позволяющий окунуться в прошлое столицы Бурятии. Представляем вам пятую, завершающую часть подборки за 2014 год.
На снимках фотокорреспондента Сергея Тарасенко: дождливый День города, мега-торт с городскими достопримечательностями на «Празднике хлеба», Забайкальский народный хор «Семейские янтари», реконструкция мемориала Победы, перенос Вечного огня и освящение Поклонного креста на месте разрушенной в 1930-е годы Верхнеудинской Спасской церкви.
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Фотоархив: Улан-Удэ 2014. Часть 1
Фотоархив: Улан-Удэ 2013. Часть 4
Фотоархив: Улан-Удэ 2013. Часть 3. Июнь–сентябрь
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Фотоархив: Улан-Удэ 2013. Часть 1. Январь–май
Фотоархив: Улан-Удэ в 2012 году. Часть 4. Сентябрь–декабрь
Фотоархив: Улан-Удэ в 2012 году. Часть 3. Июль–сентябрь
Фотоархив: Улан-Удэ в 2012 году. Часть 2. Май–июль
Фотоархив: Улан-Удэ в 2012 году. Часть 1. Январь–май
Фотоархив: Улан-Удэ 2011. Мистерия Цам
Фотоархив: Улан-Удэ 2011. Празднование 350-летия вхождения Бурятии в состав России
Фотоархив: Улан-Удэ в 2010 году
Фотоархив: Улан-Удэ в 2009 году
Фотоархив: Каким был Улан-Удэ в 2008 году
Фотоархив: Улан-Удэ в 2007 году
Фотоархив: 2006 год. Строительство Триумфальной арки и празднование 340-летия города
Фотоархив: «Алтаргана-2006»
Фотоархив: Улан-Удэ в 2006-м году
Фотоархив: Каким был Улан-Удэ в 2005 году
Фотоархив: Улан-Удэ в 2004 году