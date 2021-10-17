Фотоархив: Улан-Удэ 2014. Часть 2

«Байкал-Dailу» продолжает фотопроект, позволяющий окунуться в прошлое Улан-Удэ. На этот раз у нас путешествие в 2014.
На снимках фотокорреспондента Сергея Тарасенко - внезапный снег в середине мая, совершенно пустой спуск от Оперного, сумасшедший праздник детства: полная площадь воздушных шариков и посиделки в траве у головы Ленина.
А также «Краса Бурятии» и шоу модифицированных автомобилей. Пионеры и выпускники. Хороводы и мыльные пузыри. Всё это во второй части подборки за 2014 год — май и июнь.
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Фотоархив: Улан-Удэ 2013. Часть 3. Июнь–сентябрь
Фотоархив: Улан-Удэ 2013. Часть 2. Май–июнь
Фотоархив: Улан-Удэ 2013. Часть 1. Январь–май
Фотоархив: Улан-Удэ в 2012 году. Часть 4. Сентябрь–декабрь
Фотоархив: Улан-Удэ в 2012 году. Часть 3. Июль–сентябрь
Фотоархив: Улан-Удэ в 2012 году. Часть 2. Май–июль
Фотоархив: Улан-Удэ в 2012 году. Часть 1. Январь–май
Фотоархив: Улан-Удэ 2011. Мистерия Цам
Фотоархив: Улан-Удэ 2011. Празднование 350-летия вхождения Бурятии в состав России
Фотоархив: Улан-Удэ в 2010 году
Фотоархив: Улан-Удэ в 2009 году
Фотоархив: Каким был Улан-Удэ в 2008 году
Фотоархив: Улан-Удэ в 2007 году
Фотоархив: 2006 год. Строительство Триумфальной арки и празднование 340-летия города
Фотоархив: «Алтаргана-2006»
Фотоархив: Улан-Удэ в 2006-м году
Фотоархив: Каким был Улан-Удэ в 2005 году
Фотоархив: Улан-Удэ в 2004 году
Фотоархив: Улан-Удэ 2013. Часть 4
Фотоархив: Улан-Удэ 2013. Часть 3. Июнь–сентябрь
Фотоархив: Улан-Удэ 2013. Часть 2. Май–июнь
Фотоархив: Улан-Удэ 2013. Часть 1. Январь–май
Фотоархив: Улан-Удэ в 2012 году. Часть 4. Сентябрь–декабрь
Фотоархив: Улан-Удэ в 2012 году. Часть 3. Июль–сентябрь
Фотоархив: Улан-Удэ в 2012 году. Часть 2. Май–июль
Фотоархив: Улан-Удэ в 2012 году. Часть 1. Январь–май
Фотоархив: Улан-Удэ 2011. Мистерия Цам
Фотоархив: Улан-Удэ 2011. Празднование 350-летия вхождения Бурятии в состав России
Фотоархив: Улан-Удэ в 2010 году
Фотоархив: Улан-Удэ в 2009 году
Фотоархив: Каким был Улан-Удэ в 2008 году
Фотоархив: Улан-Удэ в 2007 году
Фотоархив: 2006 год. Строительство Триумфальной арки и празднование 340-летия города
Фотоархив: «Алтаргана-2006»
Фотоархив: Улан-Удэ в 2006-м году
Фотоархив: Каким был Улан-Удэ в 2005 году
Фотоархив: Улан-Удэ в 2004 году