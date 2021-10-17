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Фотоархив: Улан-Удэ 2014. Часть 2

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Внезапный снег в середине мая, совершенно пустой спуск от Оперного и сумасшедший праздник детства

«Байкал-Dailу» продолжает фотопроект, позволяющий окунуться в прошлое Улан-Удэ. На этот раз у нас путешествие в 2014.

На снимках фотокорреспондента Сергея Тарасенко - внезапный снег в середине мая, совершенно пустой спуск от Оперного, сумасшедший праздник детства: полная площадь воздушных шариков и посиделки в траве у головы Ленина.

А также «Краса Бурятии» и шоу модифицированных автомобилей. Пионеры и выпускники. Хороводы и мыльные пузыри. Всё это во второй части подборки за 2014 год — май и июнь.

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