Фотоархив: Улан-Удэ 2014. Часть 2

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«Байкал-Dailу» продолжает фотопроект, позволяющий окунуться в прошлое Улан-Удэ. На этот раз у нас путешествие в 2014.На снимках фотокорреспондента Сергея Тарасенко - внезапный снег в середине мая, совершенно пустой спуск от Оперного, сумасшедший праздник детства: полная площадь воздушных шариков и посиделки в траве у головы Ленина.А также «Краса Бурятии» и шоу модифицированных автомобилей. Пионеры и выпускники. Хороводы и мыльные пузыри. Всё это во второй части подборки за 2014 год — май и июнь.