Фотоархив: Улан-Удэ 2014. Часть 4

«Байкал-Dailу» продолжает фотопроект, позволяющий окунуться в прошлое Улан-Удэ. Представляем вам четвёртую часть подборки за 2014 год.
На снимках фотокорреспондента Сергея Тарасенко: виды города и окрестностей из иллюминатора самолёта Ан-2, новостройки на улице Смолина, яхта «Селенга» в затоне судостроительного завода, старая неоновая вывеска на гостинице «Бурятия», «красная дорожка» у Дома Советов, освящение шэнэхэнской ступы богини долгой жизни Зугдэр Намжилма и начало строительства Цогчен дугана в дацане на Верхней Берёзовке.
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Фотоархив: Улан-Удэ 2013. Часть 4
Фотоархив: Улан-Удэ 2013. Часть 3. Июнь–сентябрь
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Фотоархив: Улан-Удэ 2013. Часть 2. Май–июнь
Фотоархив: Улан-Удэ 2013. Часть 1. Январь–май
Фотоархив: Улан-Удэ в 2012 году. Часть 4. Сентябрь–декабрь
Фотоархив: Улан-Удэ в 2012 году. Часть 3. Июль–сентябрь
Фотоархив: Улан-Удэ в 2012 году. Часть 2. Май–июль
Фотоархив: Улан-Удэ в 2012 году. Часть 1. Январь–май
Фотоархив: Улан-Удэ 2011. Мистерия Цам
Фотоархив: Улан-Удэ 2011. Празднование 350-летия вхождения Бурятии в состав России
Фотоархив: Улан-Удэ в 2010 году
Фотоархив: Улан-Удэ в 2009 году
Фотоархив: Каким был Улан-Удэ в 2008 году
Фотоархив: Улан-Удэ в 2007 году
Фотоархив: 2006 год. Строительство Триумфальной арки и празднование 340-летия города
Фотоархив: «Алтаргана-2006»
Фотоархив: Улан-Удэ в 2006-м году
Фотоархив: Каким был Улан-Удэ в 2005 году
Фотоархив: Улан-Удэ в 2004 году