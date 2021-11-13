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Фотоархив: Улан-Удэ 2014. Часть 4

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Самый последний кораблик, Смолина без «небоскрёбов», ярко-красная VIP-плитка и многое другое

«Байкал-Dailу» продолжает фотопроект, позволяющий окунуться в прошлое Улан-Удэ. Представляем вам четвёртую часть подборки за 2014 год.

На снимках фотокорреспондента Сергея Тарасенко: виды города и окрестностей из иллюминатора самолёта Ан-2, новостройки на улице Смолина, яхта «Селенга» в затоне судостроительного завода, старая неоновая вывеска на гостинице «Бурятия», «красная дорожка» у Дома Советов, освящение шэнэхэнской ступы богини долгой жизни Зугдэр Намжилма и начало строительства Цогчен дугана в дацане на Верхней Берёзовке.

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