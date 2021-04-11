Фотоархив: Улан-Удэ 2013. Часть 3. Июнь–сентябрь





Представляем вашему вниманию третью часть фотоархива, посвящённого 2013 году.В работах фотокорреспондента Сергея Тарасенко – празднование 90-летия Республики Бурятия, День России, «Ночь ёхора» на Центральном стадионе, Мистерия Цам и летний ритуал Дугжууба, флешмоб «Танцующий город».В июле 2013 года в дацане на Верхней Берёзовке состоялся ритуал «Великий Цам Владыки Смерти Чойжал Сахюусана». Ритуал был подготовлен и проведён монахами дацана Калачакры под руководством настоятеля Буды Цыденова и специально приглашенного учителя из Намгьял дацана ламы Агвана Жамцо. Главной особенностью мистерии стал завершающий ритуал Дугжууба, который был проведён в Бурятии впервые за последнее столетие.