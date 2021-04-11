 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 апреля

10 апреля

09 апреля

Популярное

Фотоархив: Улан-Удэ 2013. Часть 3. Июнь–сентябрь

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
90-летие Республики Бурятия, Дугжууба в июле и другие яркие моменты из 2013-го

Представляем вашему вниманию третью часть фотоархива, посвящённого 2013 году.

В работах фотокорреспондента Сергея Тарасенко – празднование 90-летия Республики Бурятия, День России, «Ночь ёхора» на Центральном стадионе, Мистерия Цам и летний ритуал Дугжууба, флешмоб «Танцующий город».

В июле 2013 года в дацане на Верхней Берёзовке состоялся ритуал «Великий Цам Владыки Смерти Чойжал Сахюусана». Ритуал был подготовлен и проведён монахами дацана Калачакры под руководством настоятеля Буды Цыденова и специально приглашенного учителя из Намгьял дацана ламы Агвана Жамцо. Главной особенностью мистерии стал завершающий ритуал Дугжууба, который был проведён в Бурятии впервые за последнее столетие.

Смотрите также:

Фотоархив: Улан-Удэ 2013. Часть 2. Май–июнь

Фотоархив: Улан-Удэ 2013. Часть 1. Январь–май

Фотоархив: Улан-Удэ в 2012 году. Часть 4. Сентябрь–декабрь

Фотоархив: Улан-Удэ в 2012 году. Часть 3. Июль–сентябрь

Фотоархив: Улан-Удэ в 2012 году. Часть 2. Май–июль

Фотоархив: Улан-Удэ в 2012 году. Часть 1. Январь–май

Фотоархив: Улан-Удэ 2011. Мистерия Цам

Фотоархив: Улан-Удэ 2011. Празднование 350-летия вхождения Бурятии в состав России

Фотоархив: Улан-Удэ в 2010 году

Фотоархив: Улан-Удэ в 2009 году

Фотоархив: Каким был Улан-Удэ в 2008 году

Фотоархив: Улан-Удэ в 2007 году

Фотоархив: 2006 год. Строительство Триумфальной арки и празднование 340-летия города

Фотоархив: «Алтаргана-2006»

Фотоархив: Улан-Удэ в 2006-м году

Фотоархив: Каким был Улан-Удэ в 2005 году

Фотоархив: Улан-Удэ в 2004 году
хронограф Улан-Удэ история Улан-Удэ история Бурятии
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ дизайн новой школы сравнили с офисным
В Улан-Удэ дизайн новой школы сравнили с офисным
Общество, 11.04.2021
Председателя городского комитета по образованию внешний вид новой школы впечатлил
В пригороде Иркутска откроется школа на 1275 мест
В пригороде Иркутска откроется школа на 1275 мест
Общество, 11.04.2021
Новая школа обошлась в миллиард рублей
В Бурятии назвали самые частые нарушения мотоциклистов
В Бурятии назвали самые частые нарушения мотоциклистов
Общество, 11.04.2021
В Бурятии продолжается операция «Мотоцикл»
«До сих пор слышу твой смех»: В Бурятии вспоминают Евгения Замалиева
«До сих пор слышу твой смех»: В Бурятии вспоминают Евгения Замалиева
Общество, 11.04.2021
Супруга скончавшегося режиссёра Евгения Замалиева посвятила ему трогательный пост
Бурятский борец завоевал бронзу первенства России
Бурятский борец завоевал бронзу первенства России
Общество, 11.04.2021
Ещё один бурятский борец стал пятым
Родители Адисы вылетели в Москву по приглашению главы Бурятии
Родители Адисы вылетели в Москву по приглашению главы Бурятии
Общество, 11.04.2021
Сегодня утром родители малышки Адисы, больной СМА, отправились в столицу
В Кяхте на улице установят теннисный стол
В Кяхте на улице установят теннисный стол
Общество, 11.04.2021
Также появятся семь уличных тренажёров
В Бурятии село спасли благодаря резке льда
В Бурятии село спасли благодаря резке льда
Общество, 11.04.2021
Работы проводились на реке Кома
Ещё один человек умер от коронавируса в Бурятии
Ещё один человек умер от коронавируса в Бурятии
Общество, 11.04.2021
В реанимации находятся более 50 пациентов с коронавирусом
В Улан-Удэ планируют ввести льготный проезд
В Улан-Удэ планируют ввести льготный проезд
Общество, 11.04.2021
Льготный проезд коснётся не всего общественного транспорта
В Бурятии холодная погода
В Бурятии холодная погода
Общество, 11.04.2021
Ожидается сильный ветер 
В Бурятии военные приведут в порядок памятники
В Бурятии военные приведут в порядок памятники
Общество, 10.04.2021
Работы проведут в городах и сёлах 
Жительница Бурятии получила срок за кражу 600 рублей
Жительница Бурятии получила срок за кражу 600 рублей
Общество, 10.04.2021
Женщина украла деньги с чужой карты 
В Бурятии детям напомнили ПДД
В Бурятии детям напомнили ПДД
Общество, 10.04.2021
Профилактическое проводили школьники   

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^