Фотоархив: Улан-Удэ 2013. Часть 3. Июнь–сентябрь

Представляем вашему вниманию третью часть фотоархива, посвящённого 2013 году.
В работах фотокорреспондента Сергея Тарасенко – празднование 90-летия Республики Бурятия, День России, «Ночь ёхора» на Центральном стадионе, Мистерия Цам и летний ритуал Дугжууба, флешмоб «Танцующий город».
В июле 2013 года в дацане на Верхней Берёзовке состоялся ритуал «Великий Цам Владыки Смерти Чойжал Сахюусана». Ритуал был подготовлен и проведён монахами дацана Калачакры под руководством настоятеля Буды Цыденова и специально приглашенного учителя из Намгьял дацана ламы Агвана Жамцо. Главной особенностью мистерии стал завершающий ритуал Дугжууба, который был проведён в Бурятии впервые за последнее столетие.
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Фотоархив: Улан-Удэ 2011. Празднование 350-летия вхождения Бурятии в состав России
Фотоархив: Улан-Удэ в 2010 году
Фотоархив: Улан-Удэ в 2009 году
Фотоархив: Каким был Улан-Удэ в 2008 году
Фотоархив: Улан-Удэ в 2007 году
Фотоархив: 2006 год. Строительство Триумфальной арки и празднование 340-летия города
Фотоархив: «Алтаргана-2006»
Фотоархив: Улан-Удэ в 2006-м году
Фотоархив: Каким был Улан-Удэ в 2005 году
Фотоархив: Улан-Удэ в 2004 году