Фотоархив: Улан-Удэ 2014. Часть 1

Элеватор без «небоскрёбов», «Октябрь» жив, а Улан-Удэ ещё «Бурятии моей звезда»…
«Байкал-Dailу» продолжает фотопроект, позволяющий окунуться в прошлое Улан-Удэ. На очереди 2014 год.
На снимках фотокорреспондента Сергея Тарасенко юрты на площади Советов и очередь за позами по 10 рублей за штуку. «Глобальный ёхор» с ламой Оле Нидалом. «Форум» в лесах, Элеватор без «небоскрёбов», «Октябрь» жив, а Улан-Удэ ещё «Бурятии моей звезда».
Ещё стоят в неожиданных местах модные итальянские мусорные баки. «Прогресс», «Эрдэм», «БайкалБанк»... Парад кадетов в насквозь промокшей от брызг фонтана форме. Последние ветераны.
Внезапно девушка из Будущего в медицинской маске! Шампунь в фонтане на «Арбате» и знаменитый повелитель стеклянной тары фокусник Баиров.
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