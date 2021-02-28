Вспомним прошлое, благодаря снимкам Сергея Тарасенко
Ранее «Байкал-Daily» публиковал первую часть фотоархива 2013 года (январь – май), посмотреть снимки можно по ссылке.
Смотрите во второй части: концерт на площади Советов в честь Дня Победы, виды с ресторана «Панорама», республиканский слёт пионеров, гуляния выпускников на «Арбате», «Российский азимут» на Верхней Берёзовке, Сурхарбан на Центральном стадионе, празднование 90-летия Республики Бурятия на проспекте Победы.
— В 2013-м внезапно вернулись пионеры! 19 мая пионерские отряды из районов Бурятии и города Улан-Удэ собрались на площади Советов на республиканский слёт. После смотра строя и песни пионеры отправились в парк «Юбилейный» сажать деревья, а потом прошли маршем по улан-удэнскому «Арбату». Прохожие радостно салютовали. Кто-то, вспомнив детство, даже показывал мастер-класс игры на горне и барабане. Были и прыжки в мешках, и бег в противогазах, и даже пионерский костёр. Для полного погружения в советскую эпоху не хватало разве что сбора металлолома, — вспоминает Сергей Тарасенко.
Фотоархив: Улан-Удэ 2013. Часть 2. Май–июнь
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
65 работников Улан-Удэнского авиационного завода претендовали на премию года. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия
«Не знаю, как называется», - Алексей Цыденов сделал интересное признание
Зв сутки выявили более сотни больных
Чимит Дармаев играл против Анатолия Вассермана
Открытие состоится в первый весенний день
В Улан-Удэ без осадков
Екатерина Белькова – заметная, яркая и харизматичная актриса Русского драмтеатра им.Н.Бестужева. Сложно ли быть артисткой с тремя высшими образованиями, играть то бабушку, то Олю из «Трёх сестёр», то мальчика, худеть ради роли и работать уборщицей для фитнеса – обо всём этом и многом другом в откровенном интервью для ««Байкал-Dailу»
Забеги прошли на Центральном стадионе
Родителям раздали памятки
Эвакуировались пациенты и дежурный персонал
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с открытия центра современного искусства Бурятии
Выступление известных бурятских юмористов на «Comedy Баттл» вышло неоднозначным
В книге «Древние тайны Бурятии и Байкала» собраны малоизвестные факты об удивительных объектах
Занято более 60% ковидных коек
Работы велись в Звёздном