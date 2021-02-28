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Фотоархив: Улан-Удэ 2013. Часть 2. Май–июнь

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Вспомним прошлое, благодаря снимкам Сергея Тарасенко

Ранее «Байкал-Daily» публиковал первую часть фотоархива 2013 года (январь – май), посмотреть снимки можно по ссылке.

Смотрите во второй части: концерт на площади Советов в честь Дня Победы, виды с ресторана «Панорама», республиканский слёт пионеров, гуляния выпускников на «Арбате», «Российский азимут» на Верхней Берёзовке, Сурхарбан на Центральном стадионе, празднование 90-летия Республики Бурятия на проспекте Победы.

— В 2013-м внезапно вернулись пионеры! 19 мая пионерские отряды из районов Бурятии и города Улан-Удэ собрались на площади Советов на республиканский слёт. После смотра строя и песни пионеры отправились в парк «Юбилейный» сажать деревья, а потом прошли маршем по улан-удэнскому «Арбату». Прохожие радостно салютовали. Кто-то, вспомнив детство, даже показывал мастер-класс игры на горне и барабане. Были и прыжки в мешках, и бег в противогазах, и даже пионерский костёр. Для полного погружения в советскую эпоху не хватало разве что сбора металлолома, — вспоминает Сергей Тарасенко.
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