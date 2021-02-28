Фотоархив: Улан-Удэ 2013. Часть 2. Май–июнь

Екатерина Белькова – заметная, яркая и харизматичная актриса Русского драмтеатра им.Н.Бестужева. Сложно ли быть артисткой с тремя высшими образованиями, играть то бабушку, то Олю из «Трёх сестёр», то мальчика, худеть ради роли и работать уборщицей для фитнеса – обо всём этом и многом другом в откровенном интервью для ««Байкал-Dailу»