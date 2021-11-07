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Фотоархив: Улан-Удэ 2014. Часть 3

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Буузный бум в старом городе, парк аттракционов на площади Революции, стройки в центре и многое другое

«Байкал-Dailу» продолжает фотопроект, позволяющий окунуться в прошлое Улан-Удэ. Представляем вам третью часть подборки за 2014 год — июнь–август.

На снимках фотокорреспондента Сергея Тарасенко - первые граффити под Удинским мостом (сейчас там другие), буузный бум в старом городе, парк аттракционов на площади Революции.

А также стройки в центре, абсолютно пустая площадка за оперным, «Октябрь» жив, памятник жертвам политических репрессий ещё на старом месте рядом с Одигитрием, вместо небоскрёба на Гагарина ещё бараки, ремонт дороги к дацану «Ринпоче Багша» на Лысой горе, старый мемориал воинам-интернационалистам. 

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