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Фотоархив: Улан-Удэ 2013. Часть 4

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Снос школы №65, эстафета олимпийского огня и виды города почти восьмилетней давности

«Байкал-Dailу» продолжает проект, позволяющий окунуться в прошлое Улан-Удэ. На этот у нас путешествие в октябрь-декабрь 2013 года.

На снимках фотокорреспондента Сергея Тарасенко – снос и строительство 65-й школы, фестиваль-конкурс этномоды «Торгон Зам» (Шёлковый путь), эстафета олимпийского огня, ледовый городок на площади Советов.

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