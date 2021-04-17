Фотоархив: Улан-Удэ 2013. Часть 4

«Байкал-Dailу» продолжает проект, позволяющий окунуться в прошлое Улан-Удэ. На этот у нас путешествие в октябрь-декабрь 2013 года.
На снимках фотокорреспондента Сергея Тарасенко – снос и строительство 65-й школы, фестиваль-конкурс этномоды «Торгон Зам» (Шёлковый путь), эстафета олимпийского огня, ледовый городок на площади Советов.
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