Фотоархив: Улан-Удэ в 2012 году. Часть 4. Сентябрь–декабрь

«Байкал-Daily» продолжает увлекательное путешествие в прошлое благодаря работам фотокорреспондента Сергея Тарасенко. В заключительной части фотолетописи 2012 года — эстафета на призы газеты «Правда Бурятии», гуннский новый год в Этнографическом музее народов Забайкалья, выставка Поликарпа Судомойкина, открытие зимнего сезона в «Зорьке». Интересны кадры заброшенного парка культуры и отдыха имени Орешкова, неформального посвящения в студенты, мёртвого «Юбилейного», последнего кораблика судостроительного завода. Многие уголки города сейчас выглядят совсем по-другому.
— Кульминацией года стал панк-сэйшн «Конец света». В 2012-м все с нетерпением ждали очередной конец света, предсказанный ещё цивилизацией Майя. Именно в этот день — 21 декабря — в кафе на Батарейке собрались альтернативные группы Улан-Удэ во главе с «Панкоматикой» и её лидером Андреем «Банзаем» Банзаракцаевым. Пожалуй, это была последняя большая панк-туса. И уже не в подвале, как прежде. Эпоха ушла. Музыкальные предпочтения молодых поменялись. На самой вечеринке свет действительно кончился — прямо посреди песни на несколько секунд обрубили электричество. Присутствующие веселились как в последний раз, - делится Сергей Тарасенко.
Андрей Банзаракцаев покинул этот мир 4 мая 2020 года в Санкт-Петербурге, став ещё одной легендой бурятского рока.
Первая часть фотоархива «Улан-Удэ в 2012 году (январь – май) – по ссылке.
Вторая часть – «Улан-Удэ в 2012 году. Часть 2. Май–июль» - по ссылке.
Третья часть – « Улан-Удэ в 2012 году. Часть 3. Июль–сентябрь» - по ссылке.
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Фотоархив: Этапы строительства Триумфальной арки и празднование 340-летия Улан-Удэ в 2006-м
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Фотоархив: Каким был Улан-Удэ в 2008 году
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Фотоархив: Улан-Удэ 2011. Празднование 350-летия вхождения Бурятии в состав России
Фотоархив: Улан-Удэ 2011. Мистерия Цам
Фотоархив: Улан-Удэ в 2012 году. Часть 1. Январь–май
Фотоархив: Улан-Удэ в 2012 году. Часть 2. Май–июль
Фотоархив: Улан-Удэ в 2004 году
Фотоархив: Каким был Улан-Удэ в 2005 году
Фотоархив: Улан-Удэ в 2006-м году
Фотоархив: «Алтаргана-2006»
Фотоархив: Этапы строительства Триумфальной арки и празднование 340-летия Улан-Удэ в 2006-м
Фотоархив: Улан-Удэ в 2007 году
Фотоархив: Каким был Улан-Удэ в 2008 году
Фотоархив: Улан-Удэ в 2009 году
Фотоархив: Улан-Удэ в 2010 году
Фотоархив: Улан-Удэ 2011. Празднование 350-летия вхождения Бурятии в состав России
Фотоархив: Улан-Удэ 2011. Мистерия Цам
Фотоархив: Улан-Удэ в 2012 году. Часть 1. Январь–май
Фотоархив: Улан-Удэ в 2012 году. Часть 2. Май–июль