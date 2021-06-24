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В Бурятии назвали процент заболевших COVID-19 после прививки

В Бурятии назвали процент заболевших COVID-19 после прививки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике отмечается рост спроса на вакцинацию от коронавируса

В Бурятии во время действия локдауна, который объявлен с 27 июня по 11 июля, будет продолжаться вакцинация. Всего в республику поставлено 185 050 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 164 081 человек. Завершили вакцинацию (привито вторым компонентом) 127 509 человек.

Всего в республике привито вторым компонентом 17,7% от общей численности населения. Для создания коллективного иммунитета необходимо привить 60% населения.

- По вакцинации идёт активная работа. Нас отмечают как регион с высоким темпом вакцинации. Хочу отметить, что только вакцина в период такой высокой заболеваемости, по примеру других регионов, будет способствовать снижению заболеваемости коронавирусной инфекции, - сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

По словам министра, в республике возрос спрос на вакцинацию. За прошедшие сутки привито 8361 человек. Это превышает ожидаемые темпы вакцинации с учётом мощностей - планировалось ежедневно прививать около четырёх тысяч человек.

Из общего количества привитых людей заболело лишь 2%: из них 60% после завершённой вакцинации, остальные 40% - после получения первого компонента вакцины.

- В целом мы отмечаем, что привитые болеют с меньшими симптомами, - подчеркнула Евгения Лудупова.

Кроме того, республика обратилась в минздрав России по вопросу увеличения доз вакцины в Бурятию. В ближайшее время поступит более 36 тысяч доз вакцины. Ранее в республику поставлялось около 16-20 тысяч доз.

- Сегодня ожидается поставка 7200 тысяч доз вакцины. Практически за один день мы организуем поставку по всем лечебным учреждениям. Работаем «с колёс» и благодарны нашим гражданам, что сейчас идёт очень активная вакцинация. Если бы такая вакцинация была в мае, то, наверное, ситуация по-другому бы складывалась. К сожалению, в мае такого пика вакцинации не было, - сказала министр.

Также в республике проводится вакцинация в торговых центрах. К примеру, за вчерашний день только в ТЦ «Мёд» было провакцинировано более 70-ти человек. По районам республики работают мобильные пункты вакцинации.

По данным на утро 24 июня, в Бурятии зарегистрировано 42 716 случаев COVID-19 с начала пандемии. Суточный прирост составил 281 больной – это повторение рекорда. Также повторён рекорд по смертности – накануне скончался сразу 21 человек.

коронавирус вакцинация профилактика
 
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