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Главный санврач Бурятии о локдауне: «Другого пути нет»

Главный санврач Бурятии о локдауне: «Другого пути нет»
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Сергей Ханхареев просит земляков провести 14 дней дома

Главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев прокомментировал решение о вводе в республике двухнедельного карантина с 27 июня по 11 июля.

- На сегодняшний день эпидситуация в республике продолжает оставаться крайне напряжённой. Рост идёт последние пять-шесть недель и отмечается во всех возрастных и социальных группах. В связи с такой тяжёлой эпидситуацией было принято решение о вводе режима нерабочих дней на две недели, чтобы максимально сократить контакты между людьми и тем самым, прервать цепочки передачи вируса. Другого пути нет. Мы надеемся на понимание со стороны наших граждан. Эта мера вынужденная, иначе остановить рост заболеваемости не удаётся. К сожалению, те антиковидные меры, которые были введены ранее, многие не соблюдают: и банкеты проводились, и нелегальные молодежные вечеринки, игнорируется ношение масок, соблюдение режима изоляции, - пояснил Сергей Ханхареев.

Он призвал жителей ответственно отнестись к новым ограничениям:

- Мы очень надеемся на ответственность земляков. Эти две недели необходимо быть дома: ни с кем не встречаться, не посещать родственников, друзей, из дома выходить только по крайней необходимости. Эти 14 дней очень важны для нас с вами, для благополучия и здоровья жителей республики.

Двухнедельный локдаун вводится в Бурятии с 27 июня по 11 июля. Будет запрещена деятельность практически всех предприятий, за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, аптек, ЖКХ и пр. Подробный список – по ссылке.

Дети до 14 лет смогут выходить на улицу только в сопровождении взрослых. В Бурятии вводится повсеместный масочный режим. Дороги к Байкалу и озерам Щучье и Гусиное планируется перекрыть.

Накануне глава Бурятии Алексей Цыденов также пояснил, что это вынужденная мера и призвал проявить ответственность – «самим сидеть дома и не отпускать детей».

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