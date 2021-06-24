Такие решения приходится принимать в редких случаях
Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова сегодня сообщила, что в республике имеются редкие случаи, когда за больными коронавирусом в «красной зоне» ухаживают их родные. Такое решение принимается после врачебного консилиума и при наличии у пациента тяжёлых сопутствующих заболеваний.
- Мы вынуждены принять такие меры. В редких случаях, к сожалению, больные старше 60-ти лет, есть в преклонном возрасте – 80 и 90 лет, страдающие многими сопутствующими заболеваниями, с когнитивными расстройствами… Эти пациенты, которые находятся в чужой среде, требуют особого внимания. Это редкие случаи, когда пациенты плохо видят, плохо слышат, узнают только родственников. Ряд больниц приняли решение о допуске родственников пациентов для ухода, - пояснила Евгения Лудупова.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня зарегистрировано 42 716 случаев заражения COVID-19 с начала пандемии. Суточный прирост составил 281 больной. Умер за последние сутки сразу 21 больной ковидом, за всё время в Бурятии скончались 1087 пациентов с коронавирусом. За сутки повторены сразу два печальных рекорда – по числу смертей и по количеству новых больных.
В Бурятии с 27 июня по 11 июля вводится жёсткий локдаун. Временно прекращают работу все предприятия, за исключением жизненно необходимых. Жители республики обязаны носить защитные маски даже на улице, а дети до 14 лет не должны находиться на улице без сопровождения взрослых.
«Все сидим дома, детей не отпускаем!», - призвал накануне глава Бурятии Алексей Цыденов.
В Бурятии за некоторыми больными в «красной зоне» ухаживают родственники
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