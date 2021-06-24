В Бурятии шесть беременных с COVID-19 лежат реанимации

Более 200 беременных лечатся от ковида в республике
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии в третью волну коронавируса выросла заболеваемость среди беременных женщин. Сегодня министр здравоохранения республики Евгения Лудупова сообщила, что на сегодня COVID-19 болеет более 200 будущих мам.
Из них госпитализированы 80 женщин. Шесть беременных находятся в реанимации городского перинатального центра.
В центре планируется расширение коечного фонда.
- Отделение в городском перинатальном центре у нас практически заполнено, там есть возможность ещё расширения – до 95. И мы это сделаем. Отдельно для этого отделения закуплены ещё препараты для неинвазивной вентиляции лёгких, - сказала Евгения Лудупова.
О состоянии беременных больных министру отчитываются ежедневно.
- В 11 часов я получаю сводку о состоянии этих женщин после телеконсультации с федеральным центром имени Кулакова по ведению наших беременных женщин. К сожалению, течение заболевания здесь осложняется состоянием беременности, поэтому течение заболевания у ряда женщин отмечается тяжёлое, - пояснила министр.
Отмечаются единичные случаи заболевания коронавирусом среди детей до года.
Евгения Лудупова порекомендовала беременным женщинам беречь себя и минимизировать общение с другими людьми.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии с 27 июня по 11 июля вводится тотальный локдаун. На это время приостановят работу большинство предприятий. Полный список тех, кому разрешено работать в этот период, можно посмотреть по ссылке.
Также жители республики обязаны носить маски не только в общественных местах и транспорте, но и на улице.
Детям до 14 лет запрещено находиться на улице без сопровождения взрослых.
Городские парки будут открыты только для работающих горожан, чтобы они могли быстрее попасть на нужную остановку общественного транспорта.
Во время локдауна уехать на Байкал не получится. На постах будут пропускать только владельцев загородной недвижимости.
Глава Бурятии призвал всех провести две недели дома и не отпускать никуда детей.
В Бурятии шесть беременных с COVID-19 лежат реанимации
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