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В Улан-Удэ мобильную группу агрессивно встретили в пивном баре

В Улан-Удэ мобильную группу агрессивно встретили в пивном баре
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина выгонял проверяющих, а сотрудница рвала протокол

Накануне в Улан-Удэ мобильная группа по контролю антиковидных требований встретила сопротивление. Контролирующие выявили нарушения – недостаточный объём профилактических мер – в пивном баре на проспекте Победы, сообщили в правительстве Бурятии.

- Барменом не соблюдался масочный режим, журнал дезинфекции контактных поверхностей не был заполнен. В момент оформления протокола бармен выхватила документ и порвала его, - пояснили в правительстве республики.

Несмотря на это, извещение о явке на составление протокола направлено индивидуальному предпринимателю по почте заказным письмом.

- В баре также находился знакомый сотрудницы. Мужчина в нетрезвом состоянии выхватил у нашего коллеги папку с документами, угрожал и выгонял из помещения, - рассказал член мобильной группы.

На место был вызван наряд полиции.

- Мы работаем для того, чтобы организации обеспечивали безопасность для своих посетителей, чтобы они постоянно проводили дезинфекцию помещений, следили за тем, чтобы не было скученности, чтобы сами сотрудники носили маску. Они в течение дня контактируют с большим количеством людей – и степень риска инфицирования в разы больше. Поэтому соблюдение мер профилактики – это забота о своем покупателе, посетителе, проявление уважения. Многие с пониманием относятся к нашей работе. Но это впервые, когда проявляют такую агрессию, - отметил мобильной группы.

Мобильные группы начали работу весной прошлого года. Они обеспечивают контроль выполнения мер профилактики в организациях и предприятиях, общественных местах и на транспорте. Дополнительно к основному функционалу в такие рейды выходят госслужащие, муниципальные служащие, сотрудники полиции и даже пожарные.

За воспрепятствование работе мобильной группы должностное лицо будет привлечено к административной ответственности по ст. 15.2 закона Бурятии «Об административных правонарушениях». Эти действия влекут предупреждение или наложение штрафов на граждан до 3 тысяч рублей, на должностных лиц – до 5 тысяч рублей и на юридических лиц – до 10 тысяч рублей.

Данная мера будет применена дополнительно к штрафу за допущенные нарушения антиковидных профилактических мер.

В столице республики и районах Бурятии продолжаются ежедневные дневные и вечерние рейды мобильных групп. Только за минувшие сутки составлено 132 протокола об административном правонарушении по фактам несоблюдения мер профилактики коронавируса. В Улан-Удэ проверками охвачено 245 объектов и 420 жителей.
коронавирус бар
 
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