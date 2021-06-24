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В Бурятии смертность от коронавируса «помолодела»

В Бурятии смертность от коронавируса «помолодела»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Зафиксированы случаи, когда от заражения до смерти проходит мало времени

В Бурятии в третью волну коронавируса участились летальные случаи среди больных младше пенсионного возраста. В прежнюю волну большинство смертельных случаев приходилось на пациентов преклонного возраста, сейчас – это люди в возрасте от 40 до 60 лет. Об этом сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.

- Сейчас стали появляться единичные случаи быстрого течения заболевания. Несмотря на оказание и применения всех лекарственных препаратов, нахождение в реанимации, пациенты погибают, - сообщила министр.

За последние сутки умер 21 больной с коронавирусом (повторение печального рекорда). По словам Евгении Лудуповой, среди них были две 40-летних женщины. За весь период болезнь унесла жизни 1087 жителей Бурятии. 

Ранее в республике были некоторые проблемы с оснащением больниц медицинским кислородом для больных. Однако на сегодня эта проблема решена, отметила глава минздрава Бурятии. Как сообщал «Байкал-Daily», министр промышленности, торговли и инвестиций республики Антон Виноградов в Красноярске заключает договор на дополнительные поставки кислорода

Также приобретены аппараты искусственной вентиляции лёгких, неинвазивной вентиляции лёгких.

- Вчера осуществилась поставка – 160 кислородных концентраторов. Ночью развезли по всем медицинским организациям, где высокая потребность, - сказала Евгения Лудупова.

Как сообщал «Байкал-Daily», в республике, где в больницах заканчиваются места для ковидных больных, придумывают новые ходы для разворачивания коек

С 27 июня по 11 июля в Бурятии вводится жёсткий локдаун. Полный перечень организаций, которые продолжат работу и которые будут закрыты, - по ссылке.

Дети до 14 лет смогут выходить на улицу только в сопровождении взрослых. Также в республике вводится повсеместный масочный режим.

При этом на две будет ограничен допуск в места массового отдыха, в том числе в направлении Байкала и озёр Щучье и Гусиное. Пропускать туда будут только собственников недвижимости, но не, например, их друзей.

«Все сидим дома, детей не отпускаем!», - призвал накануне глава Бурятии Алексей Цыденов.



коронавирус смерть
 
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