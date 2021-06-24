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Локдаун не повлияет на работу транспорта в Улан-Удэ

Локдаун не повлияет на работу транспорта в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Власти объяснили, почему в локдаун не будут уменьшать число автобусов и маршруток

В локдаун, который будет с 27 июня по 11 июля, общественный транспорт в Улан-Удэ будет работать в обычном режиме.

- Транспорт не будет сокращаться. Для того, чтобы те, кто едет на непрерывную работу, ехали с максимальной разобщенностью, - пояснил накануне глава Бурятии Алексей Цыденов.

В пресс-службе администрации Улан-Удэ сообщили, что 27 июня по 11 июля, несмотря на то, что большая часть горожан должна оставаться дома, на линии в рабочие дни выйдут более 700 единиц общественного транспорта. В выходные дни будет работать более 500 единиц.

– Ни в коем случае не уменьшать количество автобусов. Неважно, сколько везёт пассажиров. Во всех салонах запускаем информирование о том, что сейчас нужно строго соблюдать все меры профилактики для общего здоровья. Эти две недели очень важны для всего города и республики. Нужно снизить заболеваемость, – дал поручение мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

В рабочие дни на линию выходят 40 вагонов МУП «Управление трамвая», 57 автобусов МУП «Городские маршруты» по 26 маршрутам, включая «дачные» направления, частные перевозчики.

Для защиты улан-удэнцев от коронавирусной инфекции организована бесконтактная дезинфекция и санитарная обработка общественного транспорта. Ежедневно сотрудники специализированной организации ООО «БИОФАРМ Технолоджи» проводят дезинфекцию трамваев и автобусов сертифицированными препаратами.

Кроме того, дополнительно городскими транспортными предприятиями организована работа по дезинфекции поручней, ручек, проветриванию салонов. Водители и кондукторы во время работы используют защитные маски, перчатки.

Также МУП «Управление трамвая», МУП «Городские маршруты» организовали в салонах трансляцию голосового сообщения о необходимости носить маски в общественном транспорте. На входе размещены объявления о том, что проезд без защитной маски запрещён. Кондукторы и водители просят горожан использовать средства индивидуальной защиты, а если их нет – маски имеются в продаже.

- Работа городских маршрутов находится на контроле комитета по транспорту. На базе службы контроля пассажирских перевозок ведётся ГЛОНАСС-мониторинг работы общественного транспорта. По телефону «горячей линии» осуществляется приём устных обращений и информирование граждан по вопросам транспортного обслуживания, - заключили в мэрии.

Как сообщал «Байкал-Daily», глава Бурятии Алексей Цыденов призвал жителей республики соблюдать строгие ограничительные меры вводимого локдауна – «сидеть дома самим и не отпускать детей».


коронавирус профилактика общественный транспорт
 
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