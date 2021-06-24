Парки открыты только утром и вечером
В Улан-Удэ парки открыты только для прохода работающих горожан, сообщили в пресс-службе мэрии.
Парки имени Орешкова и «Юбилейный» открыты для прохода горожан с 6:30 до 10:00 и вечером с 16:00 до 20:00.
– На время локдауна оставляем отрытыми парки утром и вечером, но только для прохода горожан. Люди ходят через парки на работу и на остановку, – сказал мэр Игорь Шутенков.
Также в период с 6:30 до 10:00 и с 16:00 до 20:00 открыт проход на площадку для выгула собак. Скамейки для отдыха временно перекрыты.
В Бурятии с 27 июня по 11 июля введёт локдаун. На этот период останавливается работа большинства предприятий, полный список можно посмотреть по ссылке.
Дети до 14 лет смогут выходить на улицу только в сопровождении взрослых. Жителей республики обязали носить защитные маски не только в общественных местах и транспорте, но и на улице.
Глава Бурятии попросил земляков на этот период оставаться дома и не выходить на улицу.
В Улан-Удэ парки открыты только для прохода к остановкам
Общество, Фото:
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