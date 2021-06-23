В Бурятии объявлен строгий локдаун

Режим нерабочих дней введён в Бурятии с 27 июня по 11 июля, сообщили в пресс-службе правительства республики.
На две недели будет запрещена деятельность всех предприятий, за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ. Точный перечень организаций, который продолжат работу, будет опубликован чуть позднее
Цель вводимых ограничений – переломить эпидобстановку, которая ухудшается пятую неделю подряд.
Будет ограничен допуск в места массового отдыха, в том числе в направлении Байкала и озера Щучье.
Дети до 14 лет могут выходить на улицу только в сопровождении взрослых.
Более подробная информация будет опубликована в ближайшее время. В четверг выйдет указ главы, в котором будут прописаны все пункты ограничительных мероприятий.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в Бурятии с каждым днём разрастается заболеваемость COVID-19. В понедельник умер сразу 21 человек – это максимальный показатель за всё время. Во вторник скончались 20 человек. За последние сутки коронавирус подтвердили сразу у 258 человек. Ковидных коек не хватает, очень много тяжелобольных. Также стремительно растёт число пациентов, лечащихся амбулаторно.
В Бурятии третью волну коронавируса признали в конце мая. С тех пор несколько раз ввели ограничительные меры.
11 июня закрыли театры и кинотеатры. Режим работы торгово-развлекательных центров ограничили до 20 часов. Приостановили работу фудкортов внутри торговых центров. Была прекращена работа детских развлекательных зон и центров и аттракционов как внутри торговых центров, так и в отдельных зданиях. Очный приём заявлений граждан приостановлен в Многофункциональном центре и отделах ЗАГС. Объявили о скором закрытии лагерей дневного пребывания.
14 июня закрыли парки, скверы и общественные зоны. Прекратили работу бассейны, массажные салоны, СПА-салоны, солярии, термальные источники. Учреждения допобразования перешли на дистанционный режим. Были приостановлены занятия физической культурой и спортом в учреждениях (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-клубах). Исключения сделали только для членов сборных команд республики, готовящихся к важным стартам. Были приостановлены репетиции во всех творческих коллективах. В торговые центры ограничили вход для несовершеннолетних.
21 июня были приняты новые ограничения. Введено ограничение режима работы общепита до 21:00.
Для организаций и предприятий ввели требование о переводе не менее 30% персонала на дистанционный режим работы, за исключением вакцинированных работников.
Однако все эти меры не помогали, ситуация так и продолжает ухудшаться.
Как было раньше
Бурятия уже пережила два локдауна.
Первый, общероссийский, локдаун с нерабочими днями был весной 2020 года.
В ноябре на две недели Бурятия ввела свой двухнедельный локдаун. Были закрыты торговые центры, объекты общепита, кинотеатры, салоны красоты, бани, сауны, фитнес-клубы, бассейны, учреждения допобразования. Правда, коснулся запрет, к возмущению местного бизнеса, не всех торговых предприятий. Продолжали работать магазины федеральных сетей, включенных на российском уровне в список системообразующих.
Тогда владельцы закрытых торговых бутиков и представители общепита устраивали собрания у торговых центров. Состоялись и одиночные пикеты в центре Улан-Удэ.
Позже глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, что ограничения помогли изменить ситуацию в лучшую сторону, в частности, с запасом коечного фонда.
- Мы вынуждены были ввести эти ограничения, в первую очередь, для малого среднего бизнеса. Те, кто попали под эти ограничения, понесли издержки. Я понимаю их огорчение, возмущение. Но надо признать, что эти ограничения сыграли свою роль, мы смогли переломить ситуацию. Жертвы, которые понесли малый средний и бизнес, спасли ситуацию, мы переломили ситуацию. Локдаун дал положительный эффект, - заявил в те дни Алексей Цыденов.