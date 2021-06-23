В Бурятии объявлен строгий локдаун

Режим нерабочих дней введён в Бурятии с 27 июня по 11 июля, сообщили в пресс-службе правительства республики.На две недели будет запрещена деятельность всех предприятий, за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ. Точный перечень организаций, который продолжат работу, будет опубликован чуть позднее