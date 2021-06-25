В Бурятии подготовлен пакет мер поддержки бизнеса в локдаун

Предпринимателей ждёт в том числе возмещение части затрат на заработную плату
24 июня глава Бурятии Алексей Цыденов на совещании поручил министерствам и органам местного самоуправления принять дополнительные меры поддержки предпринимателей, на которых распространяется локдаун с 27 июня по 11 июля.
Министерство промышленности, торговли и инвестиций разработает порядок предоставления субсидий на возмещение понесённых в течение двух недель расходов на зарплаты сотрудников. Размер на человека составит половину федерального минимального размера оплаты труда. Выплата будет зависеть от фактической численности наемных работников по состоянию на 1 июня 2021 года. Для индивидуальных предпринимателей – размер будет равен численности, увеличенной на единицу.
Дополнительными условиями для субсидии станут: нахождение в реестре малого и среднего предпринимательства по состоянию 1 июня, сохранение численности наемных работников до 1 сентября и предоставление в порядке, установленном статьей 102 Налогового кодекса РФ, согласия на признание общедоступными сведений, составляющих налоговую тайну.
Также субъекты предпринимательской деятельности, попавшие под ограничения, получат двухмесячную отсрочку на основной долг и проценты по действующим займам по линии инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса.
Министерство имущественных и земельных отношений на период действующих ограничений освободит попавший под них бизнес от платежей за аренду государственного имущества. Органам местного самоуправления рекомендовано ввести аналогичную меру поддержки в отношении арендуемого муниципального имущества.
Двухнедельный локдаун вводится в Бурятии с 27 июня по 11 июля. Будет запрещена деятельность практически всех предприятий, за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, аптек, ЖКХ и пр. Подробный список – по ссылке.
Дети до 14 лет смогут выходить на улицу только в сопровождении взрослых. В Бурятии вводится повсеместный масочный режим. Дороги к Байкалу и озерам Щучье и Гусиное планируется перекрыть.
Глава Бурятии Алексей Цыденов пояснил, что это вынужденная мера и призвал проявить ответственность – «самим сидеть дома и не отпускать детей».
В Бурятии подготовлен пакет мер поддержки бизнеса в локдаун
Бизнес, Фото:
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