 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 июня

24 июня

Популярное

В Бурятии подготовлен пакет мер поддержки бизнеса в локдаун

В Бурятии подготовлен пакет мер поддержки бизнеса в локдаун
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Предпринимателей ждёт в том числе возмещение части затрат на заработную плату

24 июня глава Бурятии Алексей Цыденов на совещании поручил министерствам и органам местного самоуправления принять дополнительные меры поддержки предпринимателей, на которых распространяется локдаун с 27 июня по 11 июля.

Министерство промышленности, торговли и инвестиций разработает порядок предоставления субсидий на возмещение понесённых в течение двух недель расходов на зарплаты сотрудников. Размер на человека составит половину федерального минимального размера оплаты труда. Выплата будет зависеть от фактической численности наемных работников по состоянию на 1 июня 2021 года. Для индивидуальных предпринимателей – размер будет равен численности, увеличенной на единицу.

Дополнительными условиями для субсидии станут: нахождение в реестре малого и среднего предпринимательства по состоянию 1 июня, сохранение численности наемных работников до 1 сентября и предоставление в порядке, установленном статьей 102 Налогового кодекса РФ, согласия на признание общедоступными сведений, составляющих налоговую тайну.

Также субъекты предпринимательской деятельности, попавшие под ограничения, получат двухмесячную отсрочку на основной долг и проценты по действующим займам по линии инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса.

Министерство имущественных и земельных отношений на период действующих ограничений освободит попавший под них бизнес от платежей за аренду государственного имущества. Органам местного самоуправления рекомендовано ввести аналогичную меру поддержки в отношении арендуемого муниципального имущества.

Двухнедельный локдаун вводится в Бурятии с 27 июня по 11 июля. Будет запрещена деятельность практически всех предприятий, за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, аптек, ЖКХ и пр. Подробный список – по ссылке.

Дети до 14 лет смогут выходить на улицу только в сопровождении взрослых. В Бурятии вводится повсеместный масочный режим. Дороги к Байкалу и озерам Щучье и Гусиное планируется перекрыть.

Глава Бурятии Алексей Цыденов пояснил, что это вынужденная мера и призвал проявить ответственность – «самим сидеть дома и не отпускать детей».

предприниматели коронавирус профилактика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии подготовлен пакет мер поддержки бизнеса в локдаун
В Бурятии подготовлен пакет мер поддержки бизнеса в локдаун
Бизнес, 25.06.2021
Предпринимателей ждёт в том числе возмещение части затрат на заработную плату
Четыре группы товаров, перевозка которых по стране сейчас особенно выгодна
Четыре группы товаров, перевозка которых по стране сейчас особенно выгодна
Бизнес, 25.06.2021
В транспортной компании «Байкал-Сервис» до конца июля действуют акции, по которым клиентам выгодно отправлять грузы, пользующиеся в летние месяцы повышенным спросом
ПСБ принял участие в съезде лидеров «Опоры России» в Бурятии
Бизнес, 25.06.2021
В том числе обсуждалась доступность кредитования для малого и среднего бизнеса
«Солнечный» качает, а «Черёмушки» копают: чем занимаются дачники Бурятии
«Солнечный» качает, а «Черёмушки» копают: чем занимаются дачники Бурятии
Бизнес, 24.06.2021
Отдыхающие на дачах стали в три раза больше скачивать и пользоваться мобильным интернетом
Улан-удэнка засудила парикмахера, сжёгшую ей волосы
Улан-удэнка засудила парикмахера, сжёгшую ей волосы
Бизнес, 24.06.2021
Волосы клиентки превратились в пух
В Бурятии объяснили, какие предприятия закроются в локдаун
В Бурятии объяснили, какие предприятия закроются в локдаун
Бизнес, 23.06.2021
В республике стали известны подробности объявленного двухнедельного карантина
В Иркутске обнаружили 20 тонн заражённых томатов
В Иркутске обнаружили 20 тонн заражённых томатов
Бизнес, 23.06.2021
Вирус мозаики пепино считается одним из наиболее опасных заболеваний томатов
В Улан-Удэ прикрыли банкетный зал, где отгулял свадьбу депутат
В Улан-Удэ прикрыли банкетный зал, где отгулял свадьбу депутат
Бизнес, 22.06.2021
Сотрудники Роспотребнадзора опечатали банкетный зал Crystall
Фильм про байкальскую нерпу устанавливает рекорды по сборам
Фильм про байкальскую нерпу устанавливает рекорды по сборам
Бизнес, 22.06.2021
Фильм, снятый на Байкале, становится самым кассовым российским неигровым фильмом в истории
В Бурятии проверят, перевели ли фирмы сотрудников на удалёнку
В Бурятии проверят, перевели ли фирмы сотрудников на удалёнку
Бизнес, 22.06.2021
Специальные проверки по организациям проведут мобильные группы
В пригороде Улан-Удэ обнаружили уйму опасного пенопласта
В пригороде Улан-Удэ обнаружили уйму опасного пенопласта
Бизнес, 22.06.2021
Пенопласт может нанести необратимый вред экологии

В Бурятии работникам выплачивали зарплату ниже МРОТ
В Бурятии работникам выплачивали зарплату ниже МРОТ
Бизнес, 22.06.2021
Руководителя организации оштрафовали 
В Улан-Удэ обнаружили незаконный банкет в China House
В Улан-Удэ обнаружили незаконный банкет в China House
Бизнес, 21.06.2021
За незаконный банкет выписали штраф на кругленькую сумму
В Бурятии охранников незаконно не отправляли в отпуск
В Бурятии охранников незаконно не отправляли в отпуск
Бизнес, 21.06.2021
Один из сотрудников организации обратился в прокуратуру
Компании в Бурятии обязали перевести на удалёнку часть сотрудников
Компании в Бурятии обязали перевести на удалёнку часть сотрудников
Бизнес, 21.06.2021
В Бурятии вновь усилили ограничительные антиковидные меры

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^