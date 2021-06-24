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В Бурятии придумывают новые ходы с ковидными койками

В Бурятии придумывают новые ходы с ковидными койками
Общество, 
В больницах разворачивать ковидные койки уже негде

В Бурятии из-за нехватки ковидных коек придумывают неординарные ходы. Ранее ковидный стационар развернули в трёхзвёздочной гостинице «Улан-Удэ Парк Отель» (бывшее название «Гэсэр»). На днях было изобретено новое решение.

- Мы сделали такую пертурбацию: вчера отделение химиотерапии онкодиспансера переехало в арендованное здание «Кузница здоровья». На его место по улице Загородная переезжает простая инфекция (находящееся в инфекционной больнице – прим. ред.), потому что мы видим, что число инфекционных больных не ковидного профиля около 80 пациентов. А на месте простой инфекции будет открываться дополнительно 100 коек для лечения больных коронавирусной инфекцией, - сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

Также до конца следующей недели планируется завершение установки кислородопровода во втором блоке госпиталя ветеранов воин. Там откроется около 80-90 мест, включая места в коридорах. По словам министра, на сегодня на первом этаже госпиталя уже развёрнуты ковидные койки, поскольку здесь проведён медицинский кислород. На втором и третьем этажах сейчас проводятся эти работы.

- В ближайшее время мы себе такую задачу ставим – максимальное расширение коечного фонда, - отметила глава минздрава Бурятии.

Также Евгения Лудупова выразила надежду, что введение двухнедельного локдауна поможет снизить заболеваемость среди жителей республики.

По её словам, в третью волну коронавируса развёрнуто больше коек, чем во вторую, которая была осенью.

- Мы видим, что рост заболевших выше, чем в осеннюю волну. Видим также, что коечный фонд превышает то, что мы разворачивали осенью – на сегодня развёрнуто 3197 коек, это было на вчера, сегодня мы развернули ещё коечный фонд. Занятость 92%. Мы сравнивали с осенью - у нас было чуть меньше трёх тысяч коек, - отметила министр.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что из-за разрастания заболеваемости COVID-19 система здравоохранения перегружена. «Ресурсы ограничены – нам просто негде разворачивать ковидные койки», - пояснил Алексей Цыденов.

В том числе по этой причине с 27 июня по 11 июля вводится строгий локдаун. На две недели будет запрещена деятельность почти всех предприятий. Полный перечень организаций, которые продолжат работу и которые будут закрыты, - по ссылке.

Дети до 14 лет смогут выходить на улицу только в сопровождении взрослых. На территории Бурятии вводится повсеместный масочный режим: наказать смогут и за отсутствие маски на улице. При этом в эти две недели будет ограничен допуск в места массового отдыха, в том числе в направлении Байкала и озёр Щучье и Гусиное.

На утро 24 июня в Бурятии общее число случаев COVID-19 с начала пандемии достигло 42 716. Суточный прирост составил 281 больной, это повторение антирекорда. Также накануне был повторён рекорд по числу смертей за сутки – умер 21 больной. 

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