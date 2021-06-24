Москва согласует Бурятии обязательную вакцинацию

Вчера, 23 июня, глава управления Роспотребнадзора по Бурятии Сергей Ханхареев дал пояснения по поводу готовящейся обязательной вакцинации. Как сообщал «Байкал-Dailу», об этих планах в Бурятии впервые объявили на прошлой неделе, 18 июня.
На данный момент проект-постановление главного государственного санитарного врача подготовлен и отправлен на согласование в Москву.
- Мы подготовили все расчёты, мы подготовили полное обоснование. Сегодня мы ждём согласование федеральной службы, - пояснил глава управления Роспотребнадзора по Бурятии Сергей Ханхареев.
Также Ханхареев добавил, что о ревакцинации пока речи не идёт.
На данный момент обязательная вакцинация введена в 14 регионах России.
Первыми на такие меры пошли власти Москвы. Столичные организации и индивидуальные предприниматели до середины августа обязаны вакцинировать не менее 60% персонала. В перечень сфер деятельности обязательных к вакцинации попали работники ЖКХ, энергетики, транспорта, такси, школ и детских садов, здравоохранения, соцобслуживания и соцзащиты, работники почты и банков, салонов красоты, развлечений, фитнес-клубов, бытовых услуг и общественного питания.
За отказ от вакцинации введён штраф до 50 тысяч рублей для физических лиц, для организаций предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей.
Такие же меры введены по всей Московской области. Позже к Москве и Московской области присоединились Мурманская, Калининградская, Ленинградская, Нижегородская, Калининградская, Сахалинская, Тверская, Тульская области, Краснодарский и Хабаровский край, а также Ненецкий автономный округ и Республике Башкортостан.
Во всех регионах вакцинации подлежат не менее 60% работники определённых сфер, либо категорий граждан. В Башкортостане вовсе необходимо привить только чиновников, а в Хабаровске к госслужащим прибавляются ещё и вахтовики.
Как сообщал «Байкал-Daily», с 27 июня по 11 июля в Бурятии вводится строгий локдаун.
На две недели будет запрещена деятельность всех предприятий, за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ. Полный список - по ссылке.
Дети до 14 лет смогут выходить на улицу только в сопровождении взрослых. В Бурятии вводится повсеместный масочный режим. Будет ограничен допуск в места массового отдыха, в том числе в направлении Байкала и на озера Щучье и Гусиное.