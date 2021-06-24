Ширээтэ лама Иволгинского дацана обратился к верующим
В Бурятии верующих просят отказаться от посещения дацанов в период двухнедельного локдауна, который объявлен с 27 июня по 11 июля. Иволгинский дацан выпустил по этому поводу специальное обращение.
- Иволгинский дацан обращается с просьбой к верующим воздержаться от посещения хуралов и ритуалов. По аналогии с подобной ситуацией в прошлом году мы будем принимать ваши прошения о хуралах и ритуалах (в том числе Лусад) онлайн. В группах дацана в Facebook и Instagram опубликованы расписания в основных храмах с телефонами лам, номера которых привязаны к банковским картам. Таким образом вы можете сделать подношения на хурал, а имена сообщить по этим же номерам в вайбере, - сообщил ширээтэ лама Иволгинского дацана Аюр Цырендылыков.
Он призвал оставаться во время локдауна дома и беречь себя и своих близких.
- В случае крайней необходимости, приезжая в дацан, соблюдайте все меры предосторожности: обязательно ходите в маске, обрабатывайте руки антисептиком и сохраняйте дистанцию не менее 1,5 метров, - говорится в обращении Иволгинского дацана.
Жителей Бурятии просят не посещать дацаны
Общество, Фото:
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