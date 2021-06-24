В Бурятии из-за разрастания COVID-19 не хватает специалистов
Бурятия обратилась в минздрав России и попросила 20 врачей для борьбы с коронавирусом. В скором времени они прибудут в республику, однако точное количество медиков пока неизвестно.
- Очень большое количество медицинских работников сейчас борется с ковидом, число обращений очень высокое. Мы обратились в минздрав Российской Федерации по привлечению специалистов. Особенно востребованные профессии – это анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты. В ближайшее время прибудет бригада врачей, имеющих опыт, для помощи нам, бурятским коллегам, - сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
Бурятия попросила 12 анестезиологов и восемь инфекционистов. Пока идёт разговор о пяти-шести специалистах. По словам министра, очень большой дефицит анестезиологов в каждом регионе.
- Это всегда были дефицитные специальности, сейчас востребованность очень высокая. К сожалению, сейчас ковид поменял свою клиническую картину, и быстро нарастает дыхательная недостаточность у пациентов. Необходимость анестезиологов-реаниматологов очень высокая, - пояснила Евгения Лудупова.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии с 27 июня по 11 июля вводится жёсткий локдаун. Приостанавливается работа практически всех предприятий, за исключением некоторых. Глава республики Алексей Цыденов попросил жителей региона с пониманием отнестись к вводимым ограничениям, не нарушать их, сидеть дома самим и не отпускать детей.
Минздрав России отправит в Бурятию бригаду медиков
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