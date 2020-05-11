Работы завершатся к концу года
На объектах капитального ремонта стартовали работы по укладке асфальтобетона в Кабанском и Тарбагатайском районах Бурятии.
Речь о двух участках федеральной трассы Р-258 «Байкал» с вводом в эксплуатацию в декабре 2020 года: с 354 по 359 км вблизи села Кабанск (составной части объекта капремонта с 335 по 362 км) и с 492 по 498 км, проходящего через село Тарбагатай. Оба населенных пункта являются районными центрами, чем обусловлена высокая социальная значимость объектов.
- Работы по приведению участков автодороги в нормативное состояние были начаты в прошлом году. В настоящее время специалистами выполняются работы по устройству дополнительного и нижнего слоев основания из щебеночно-песчаной смеси с уширением земляного полотна, а также по устройству верхнего слоя основания из асфальтобетона. Также дорожники устраивают и ремонтируют водопропускные трубы, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал».
Кроме того, на объектах предусмотрено строительство автобусных остановок с заездными карманами и посадочными площадками. Планируется их обустройство тротуарами с последующей установкой систем электроосвещения.
Для обеспечения безопасного дорожного движения на объектах установят металлическое барьерное ограждение, новые дорожные знаки, сигнальные столбики и нанесут горизонтальную разметку.
Дорожники напоминают, что на участках производства строительно-монтажных работ максимальная скорость движения: 20 км/ч в границах населенных пунктов и 40 км/ч вне населённых пунктов.
На трассе в Бурятии продолжаются работы по капремонту
Общество, Фото:
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