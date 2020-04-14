Посты контроля установлены для контроля режима самоизоляции
В Джидинском и Баунтовском районах Бурятии организовали ещё два поста контроля движения транспортных средств. Работу пропускных пунктов обеспечивают сотрудники Госавтоинспекции, Росгвардии и представители администрации районов.
Наряду с организацией движения на участке дороги полицейские ведут контроль за соблюдением ограничительных мероприятий, введённых из-за коронавируса, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Посты контроля движения транспортных средств расположены:
В Джидинском районе – на 62-км автодороги «Гусиноозерск - Петропавловка-Закаменск»;
В Баунтовском-эвенкийском районе – на 0-км автодороги «Романовка - Багдарин».
Также посты контроля движения транспортных средств расположены:
В Прибайкальском районе - на 53-км автодороги «Улан-Удэ-Курумкан»;
В Тункинском районе - на 44-км автодороги «Култук-Монды»;
В Курумканском районе - на 369-км автодороги «Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян».
Как сообщал «Байкал-Daily», 10 апреля сняли временные ограничения для движения всех видов транспорта по автомобильной дороге «Шергино-Оймур-Заречье» и закрыли пропускной пункт в Кабанском районе.
Число случаев коронавируса в Бурятии выросло уже до 92.
Ещё в двух районах Бурятии установили пропускные пункты
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