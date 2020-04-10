Кабанский район снял ограничения для движения транспорта
В Бурятии с 10 апреля сняты временные ограничения для движения всех видов транспорта по автомобильной дороге «Шергино-Оймур-Заречье». Об этом сообщает администрация Кабанского района.
За период действия пропускного пункта было проверено 1440 автомобили. Специалисты органов местного самоуправления совместно с сотрудниками ОМВД проводили информационную работу с водителями по сохранению режима самоизоляции и профилактике коронавирусной инфекции.
- Снятие данных ограничений не говорит о том, что можно осуществлять свободные поездки в этом направлении. Как и прежде, на дорогах будут дежурить сотрудники ДПС, а в населённых пунктах – мобильные рабочие группы из числа работников государственных органов исполнительной власти Республики Бурятия. В случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки работа пункта пропуска будет возобновлена, - сообщили в администрации Кабанского района.
Как сообщал «Байкал-Daily», решением администрации Кабанского района со 2 апреля до особого распоряжения на дороге «Шергино-Оймур-Заречье» были введены временные ограничения движения транспорта для профилактики завоза коронавируса. Покидать территорию так называемого Правобережья и въезжать на неё можно было только экстренным службам и гражданам, выезжающим на работу.
Перед тем, как пойти на эту меру, стало ясно, что многие люди не хотят соблюдать режим самоизоляции. Рыбаки ездили на Байкал целыми толпами.
В Бурятии закрылся пропускной пункт на дороге
Общество, Фото:
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