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В Бурятии закрылся пропускной пункт на дороге

В Бурятии закрылся пропускной пункт на дороге
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Кабанский район снял ограничения для движения транспорта

В Бурятии с 10 апреля сняты временные ограничения для движения всех видов транспорта по автомобильной дороге «Шергино-Оймур-Заречье». Об этом сообщает администрация Кабанского района.

За период действия пропускного пункта было проверено 1440 автомобили. Специалисты органов местного самоуправления совместно с сотрудниками ОМВД проводили информационную работу с водителями по сохранению режима самоизоляции и профилактике коронавирусной инфекции.

- Снятие данных ограничений не говорит о том, что можно осуществлять свободные поездки в этом направлении. Как и прежде, на дорогах будут дежурить сотрудники ДПС, а в населённых пунктах – мобильные рабочие группы из числа работников государственных органов исполнительной власти Республики Бурятия. В случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки работа пункта пропуска будет возобновлена, - сообщили в администрации Кабанского района.

Как сообщал «Байкал-Daily», решением администрации Кабанского района со 2 апреля до особого распоряжения на дороге «Шергино-Оймур-Заречье» были введены временные ограничения движения транспорта для профилактики завоза коронавируса. Покидать территорию так называемого Правобережья и въезжать на неё можно было только экстренным службам и гражданам, выезжающим на работу.

Перед тем, как пойти на эту меру, стало ясно, что многие люди не хотят соблюдать режим самоизоляции. Рыбаки ездили на Байкал целыми толпами.

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